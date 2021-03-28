【新冠肺炎】許樹昌指本港近日確診數字下降　惟待傳播鏈斷絕再放寬社交措施對香港更有利

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

現時的社交距離措施將於星期三（31日）到期，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出近日確診數字有下降，但認為現時情況是「臨門一腳」，待社區傳播鏈斷絕再逐步放寬措施，長遠對香港更有利。

消息指本港今日僅新增一宗輸入個案，另錄得一宗初步確診源頭不明個案，即連續兩日本地「零確診」。詳情即看：【下一頁】

許樹昌今日（28日）一個電視節目中表示，近日本港確診數字下降，按世界衞生組織的標準，如兩個潛伏期內都沒有新本地個案，即社區傳播鏈已斷絕，但認為最少要再觀察7至10日，留意是否出現沒有源頭不明本地個案。

許樹昌料疫苗抗體最少可維持一年，呼籲市民盡快接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

被問到本周三到期的社交距離措施是否適合放寬，他表示，為長遠計最好忍耐多一會，因以往長假期一放寬措施，疫情便有反彈，形容現時的情況是「臨門一腳」，

現在都差不多是臨門一腳，不如大家忍多一陣，希望可以見到本地無源頭不明個案，當社區隱形傳播鏈已折斷，屆時再逐步放寬，對香港的經濟及民生更加有利！

他認為市民如要外出時，除了要注意個人衞生外，亦應盡量減低除口罩的時間以及注意手部清潔。

許樹昌指專家正構思推「旅遊護照」，料期限設定為6個月有效。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩