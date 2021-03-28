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【香港墟市節】美孚墟市30檔主賣自家製手作　冀與市民分享快樂 

社會 14:05 2021/03/28

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港墟市節2021開鑼。（梁偉榮攝）

香港墟市節今日（28日）於美孚農墟旁開鑼，現場有30檔擺賣，主要為手作製品。活動負責人期望透過活動，可以連繫社區及為市民帶來歡樂。

墟市節由今日開始至5月底舉行，以「墟構市集」為主題，預計會在全港各區舉行6個市集，大部分攤檔為手作製品，亦有自家製食物。

    點擊圖片放大
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78歲的陳伯有多次參與墟市的經驗，他用椰子葉、飲管等物料，製造出一隻隻「動物」。陳伯說，在擺賣的過程中，最開心可與人分享其興趣，亦會獲得別人的賞識。

林小姐在社區中心內教婦女利用布、珠等物件縫製飾品，包括髮圈、胸針等，課程完結後來到墟市擺賣成品。她表示，大家一起合作創作飾物的過程十分愉快，亦十分享受擺墟的過程。

來「趁墟」的市民莫太說她第一次逛墟市，佩服不少檔主一手一腳製作出多樣化的商品，又說期望日後有更多地方辦墟市，

星期日多個地方可以去。

活動負責人、撐基層墟市聯盟代表陳琬琳說，疫情期間市民取消不少娛樂活動，期望今次墟市可以連繫社區之餘，亦為市民帶來多一個消閒好去處。

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記者：黃悅晴

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