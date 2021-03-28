【劏房戶】業主租戶間訂立標準租約保障雙方　租戶冀年租金增幅5至8%內兼每戶設獨立電錶

▲ 有租戶建議年租金幅度5至8%內兼每戶設獨立電錶。（資料圖片）

本港劏房戶被迫捱貴租及遭濫收水電費的情況令人關注，有團體建議當局引入2年死約、2年生約、以及2年優先續租權，以及起始租金應以單位差餉租值150%為上限，平衡業主及租客的議價能力。

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜今（28日）在港台節目《城市論壇》中，贊成訂立起始租金，但認為加快興建公屋為當局房屋政策之重點，不過在興建足夠房屋前，須立法規定劏房的業主和租戶間，需訂立標準租約保障雙方，並列明租賃時期，他指出曾遇見一名劏房租客因與業主沒有訂明合約，因而被業主逼遷而沒有反對的空間。他同意要規管租戶於單位內的破壞和欠租行為，以保障業主權益。

立法會前議員張超雄指出，劏房的租金以平均呎價來算貴過豪宅，業主濫收水電費的情況出現多年，一直欠缺有效機制監管，稱「２＋２＋２」建議能保障基層租戶，他同時建議租戶可在合理通知期內知會業主即可搬走，以便獲分公屋時盡快遷出。

「劏房」租務管制研究工作小組成員、香港業主會會長佘慶雲則表示，市場不同的劏房有不同的裝修和品質，難以訂明起始租金，並強調標準租約應保障業主和租戶雙方，但上述建議只保障租戶，他舉例指以往有租霸和租戶在單位中進行違法行為，礙於證據不足未能向租戶追討賠償，形容一小撮業主收取貴租，卻要立法規管其餘九成的良好業主，批評如建議獲通過是「誰大誰惡誰正確」。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，訂立明確租約能平衡租戶和業主的利益，稱租戶獲分發公屋前只求有穩定居所。

劏房租戶張女士表示，本人較幸運沒有捱貴租，但身邊有同住劏房的朋友要捱貴電費，每度電收費1.8元，又曾遇上業主續租叫價6,000元，變相逼遷。她建議，租金每年加幅訂明於5至8%內，以及由政府出資、中電為每個劏房單位設置獨立電錶，以防業主濫收，又指法律監管的是人，不只限業主，既然佘慶雲指九成是好業主，則不用害怕法例監管。

當局指已覓得可建14,000個過渡房屋單位土地，預計多個過渡性房屋項目將在今、明2年陸續完工入伙。席間三位嘉賓，包括鄧寶山、張超雄、鄭泳舜都要求當局盡快推出，鄭泳舜期望當局與酒店賓館、酒店合作，推出1,000個過渡性單位。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜