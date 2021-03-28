【肉債肉償】男子剪頭髮耳朵被剪去一塊肉　髮型師：不用大驚小怪可肉債肉償

▲ 男子剪頭髮耳朵被剪去一塊肉。

剪頭髮居然被剪去耳朵一塊肉？內地一名男子前往理髮店剪髮時，雖然特意挑選了總監級別的髮型師剪頭髮，但沒想到髮師師居然在剪髮中途，剪掉了一塊耳朵肉，令男子到醫院縫了3針。事後，髮師型及負責人更表示不用大驚小怪，甚至可以「肉債肉償」。

據《廣東公共》報道，居於佛山的譚先生於20日，到一個商場2樓「TF·made」剪髮。由於譚先生髮量不多，又是第一次到這間髮型屋，故特意挑選總監級別的髮型師親自操刀。

當時洗完頭開始剪髮，由下而上剪到第3刀時，便「咔嚓」一聲剪到譚先生的耳朵。

髮型師說想認真點剪，剪慢一點，才會剪到耳朵。但至於為何剪慢點反而會剪到耳朵呢?他也無法解釋。

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後來譚先生到醫院處理傷口，縫了3針，醫生亦建議他休息10日。他表示事件令他產生陰影，「睡覺都會發惡夢」。

他希望店家能賠償醫療費、誤工費等，不過髮型屋負責人則認為事主耳朵傷勢僅是「破皮」，剪髮誤傷耳朵不罕見，不用大驚小怪。而且剪到耳朵，也不會影響甚麼。他稱髮型師自己也會經常剪到手，是很正常的事，自己會康復，所以無法賠償事主5000元人民幣，甚至願意肉債肉償。

如果在我們身上也剪一下，我們也願意接受，包括我們的師傅都願意接受。

最後二人經協調後達成共識，負責人共賠償2550元。

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責任編輯：羅嘉欣