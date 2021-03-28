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【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線

娛樂 16:22 2021/03/28

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

性感女神邱淑貞長女沈月最近出席名牌活動大晒長腿。

性感女神邱淑貞長女沈月有「最美星二代」稱號，沈月最近以一襲背心連身裙配白色高跟鞋造型出席Louis Vuitton Objet Nomades傢品系列展覽。

擁有白滑嫩肌的沈月不但眼大大、臉尖尖，更大方展露一雙修長美腿，是完完全全的「白富美」。

【最美星二代】沈月白色貼身小背心展身段　邱淑貞大女盡得神級靚基因【多圖】　

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沈月近日更新社交平台，分享出席名牌活動的照片，引起網民關注。

沈月以一頭齊陰長曲髮現身，身穿黑白色背心款連身裙的她配襯米色側揹手袋及白色高跟鞋，並在鏡頭下大擺甫士。

現年19歲的沈月盡得媽媽邱淑貞的優良基因，除擁有甜美可人的臉蛋，還有一副好身材，可謂「贏在起跑線」的代表。

【最美星二代】沈月換季曬美好身段　邱淑貞女兒騷「9頭身」黃金比例

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貴為「星二代」的沈月早已半隻腳踏入了娛樂圈，不時被邀請為時尚雜誌拍攝封面、獲邀參與各大時裝展覽。

她不時於社交平台分享美照，形象百變的她曾換上旗袍、籃球服等展現各種美態，青春無敵。

就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的沈月懂得中、韓、日、英等多種語言，不過據悉因為受到疫情影響，所以現時她留在香港接受遙距上課。

同場加映：李佳芯專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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