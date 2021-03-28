陳茂波：環球經濟復甦動力有望下半年增強

▲ 陳茂波預計本港全年的貨物出口有不俗表現。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，相信環球經濟今年的主調是走向復甦，又預計本港全年的貨物出口有不俗表現，而跨境人員往來的恢復速度將影響服務輸出的復元步伐。

陳茂波發表網誌指，世界各地已相繼展開疫苗接種計劃，疫情的威脅可望逐漸緩減，加上寬鬆的貨幣環境，以及各地政府大規模財政刺激措施的支持，相信環球經濟的復蘇動力有望在下半年增強。

他又提及，本港今年首兩個月的貨物出口，已錄得37.6%的增長，遠勝去年同期的下跌12%的紀錄，認為全年的貨物出口可望有不俗表現。

陳茂波續指，本港去年第三季經濟一度有起色，惟第四波疫情擾攘至今，令失業率攀升至7.2%的17年高位，可幸疫情近期已漸趨平復，希望勢頭能持續。又指雖然前路曙光漸現，但刻下的困難仍存在，因此特區政府才推出逾1200億元逆周期措施，包括「百分百擔保特惠貸款」及臨時失業貸款計劃，支援企業和個人。

他認為，只有疫情受控，經濟才能回復生機，強調特區政府會全力謹慎繼續做好防疫抗疫工作，並投入最大的力量推動接種疫苗計劃，希望得到大家的支持。「這樣我們才能營造穩定的空間讓經濟迅速恢復動力和持續發展。」

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責任編輯：林曉君