【疫情打撃】基層開工不足難申在職家庭津貼　社福機構倡計劃應與工時脫勾

▲ （梁偉榮攝）

疫情令各行各業大受影響，其中麻雀館、桑拿浴室、卡啦OK的行業被政府勒令停業多時，不少從業員生計大減。有本港社福機構指，疫情令不少收入及工時俱減的基層勞工，無法符合申請在職家庭津貼的工時要求，亦因各種限制難以申請綜援，期望港府能體諒疫情導致特殊情況，放寬「在職」定義，考慮將申領職津與工時脱鈎，改用家庭入息為依據，以照顧零收入或開工不足員工。

年逾60歲的Sam，疫情前一直於中菜餐廳任職廚房幫廚，惟去年爆疫後，飲食業前後被勒令縮短營業時間，餐廳要求廚房員工放無薪假，Sam最終與同事一起離職，未料一直未有再找到工作，

出面傾向搵少壯派，有人搵我見工，一見到我就話我唔適合，我出路越來越少。

他坦言，去年全年只曾上班40天，難符合申請職津要求，其後他決定申請的綜援，惟因有銀行債務在身，申請受阻。失去收入來源後，Sam唯有靠借貸度日，

劏房仲欠緊4個月租，好彩業主通融。

▲ 工友 - Sam。（梁偉榮攝）

阿艷是單親媽媽，原本任職麻雀館服務員，受政府停業令影響，已逾4個月無工開。她指，與4歲女兒租住劏房，月租4,000元，停工期間需依賴朋友借錢接濟，過年期間公司亦恩恤借貸1萬元勉強維生。她指，現時手停口停，收入全無，連職津亦無法申請。

任職酒樓收銀員的阿娟，其公司因疫情去年7月起停業，她曾嘗試另覓工作，可惜疫情下難轉長工。阿娟無奈向政府求助：

原本諗住申請失業援助金，去到先知原來無。

她遂改為申請綜援，惟其住屋租金為5,200元，超出上限遭拒，

要3,700元先符合資格，（社署職員）叫我租平少少。

阿娟直言對方建議不切實際，因自己難負擔搬遷費用，

要俾按金及租金做上期，已經無工開，何來有錢。

她又嘆，從無申請政府社會福利保障，自己有手有腳希望可以自力更生，

政府政策真係好荒謬，有工開就有錢津貼，無工開收入低個時反而咩都申請唔到。

▲ 阿娟。（梁偉榮攝）

香港明愛職工發展計劃社工吳栢明則指，疫情下不少行業被勒令停業，導致不少打工仔受累，雖然職津原意為鼓勵基層家庭自力更生，多勞多得，惟疫情長達一年多，勞工處於水深火熱之中，

佢地無得揀一日返幾個多鐘，無得揀失唔失業，無理由愈窮愈無資助。

他認為港府應放寬相關受影響行業的「在職」定義，容許僱員即使零收入仍可以其行業證明領取職津。

另外，今年2月，港府宣布將一般家庭住户的基本工時，由144小時調低至72小時，為期一年，不設追溯期，津貼額維持不變，料今年6月實行，與此同時取消「就業交通津貼」。

香港明愛職工發展計劃社工黃韻然表示，港府以現有公共交通補助為由，取消就業交通津貼安排，她認為兩者不可相提並論，因前者屬全民措施，且僅是短暫性，貿然取消交津並不合理，要求擱置。

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記者：洪芷晴