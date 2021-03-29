【乙型肝炎】醫管局為患乙型肝炎孕婦提供抗病毒藥　減母嬰傳播機會

▲ 醫管局為患乙型肝炎孕婦提供抗病毒藥減母嬰傳播機會。（郭詩詩攝）

乙型肝炎在香港最主要的傳播途徑是母嬰感染。為減低母嬰傳播風險，醫管局於去年1月起，陸續於10間公立醫院安排患乙型肝炎的孕婦作病毒載量檢測。計劃下會為高病毒載量孕婦在28至32周提供抗病毒藥物治療，目標在2030年前可達致世衞訂立的目標，5歲以下兒童患乙型肝炎數量接近清零。

感染乙型肝炎患孕婦在生產過程中可將病毒傳予嬰兒，一旦受到感染，高達9成機會會成為慢性乙型肝炎帶菌者。醫管局質素及安全部代理副顧問醫生高君龍指，根據2019年估算數字，本港約有4%孕婦感染乙型肝炎，當中17%為高病毒載量，惟現時沒有根治乙型肝炎藥物，如長時期沒有跟進治療，或會演變成肝硬化或肝癌。

世衞早前定下明確目標，於2030年前，5歲兒童乙型肝炎帶菌率低於0.1，即1000個人有少於一名是患有乙型肝炎。為達致世衞目標，醫管局去年展開「預防乙型肝炎母嬰傳播計劃」，於10間公立醫院安排患乙型肝炎孕婦作病毒載量檢測，在懷孕第28至32周時服用抗病毒藥物「替諾福韋」，以減低母嬰傳播，惟暫未有參與人數及成效。

至於現行的其他措施，包括為每名新生嬰兒接種三劑乙型肝炎疫苗，以及為患乙型肝炎孕婦嬰兒，在出世後24小時內注射乙型肝炎免疫球蛋白疫苗等仍然維持不變。

東區醫院內科顧問醫生勞偉祥指出替諾福韋的副作用少，用藥4至6周後可產生效力，

替諾福韋是安全的，但不想太早在6至14周的器官成形期時服用，而且不用太早服用，因用藥4至6周就可以產生效力。

他續指，如孕婦的病毒載量達每毫升20萬或以上，醫生會為病人評估及提供抗病毒藥物治療，孕婦產後需再進行評估決定是否繼續服藥，又強調現時沒有證據顯示乙型肝炎會透過母乳餵哺傳染。

現時沒有證據顯示乙型肝炎病毒會透過母乳餵哺傳染，已服用抗病毒藥物的母親進行母乳餵哺，對孩子亦是安全的。

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記者：郭詩詩