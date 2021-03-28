【性生活】調查指港人疫情下壓力大「無性趣」　近4成人減少懷孕意向

▲ 有調查發現，港人在疫情下性生活次數顯著減少。（資料圖片）

新冠疫情下不少人長期留家，有調查發現，與疫情發生前比較，港人性活動次數、性功能及性滿意度顯著減弱，特別是已婚人士，但情感親密度反而加強，造成「性減少，情更深」的情況，估計與疫情間伴侶同舟共濟有關。

香港性教育、研究及治療專業協會於2020年12月進行了一項有關新冠病毒病疫情香港人性生活的影響的問卷調查，1,003人填答有效問卷，其中女性佔56.1%，年齡18至50歲者佔83.3%，學歷在大學或以上者佔57.4%。調查發現，有逾32%受訪者疫情下性活動次數減少，有近43%人則在疫情下減少懷孕意向；而女性、已婚、年齡較大、學歷偏低、失業、收入低等人士，受疫情的負面影響更為顯著。

▲ 團體指，性生活是影響生活質素的重要指標，性生活下降會導致整體生活質素受影響。

香港性教育、研究及治療專業協會會長吳海雅表示，已婚者比未婚者壓力更大，或因子女、收入等家庭負擔，影響性生活，亦不排除與家人多留家工作、學習等，致性愛空間減少有關。雖然性生活減少，但情感親密度卻有增無減，吳海雅估計情侶或夫婦間在疫下共同面對難關，反而更加促進雙方感情親密度。



協會強調，性生活是生活質素的重要元素，性生活狀況下降,整體生活質素亦受影響，呼籲多關注長者面對疫情的適應能力，對失業人士的援助亦應加強；長遠可與時俱進，多學習上網工具,保持與社會接觸溝通，以維持更好的社交支援網絡及良好的心理狀況。

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記者:蘇文軒