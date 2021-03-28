  • 27°C
香港時間 : 2021328日 (週日) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性生活】調查指港人疫情下壓力大「無性趣」　近4成人減少懷孕意向

社會 17:09 2021/03/28

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有調查發現，港人在疫情下性生活次數顯著減少。（資料圖片）

新冠疫情下不少人長期留家，有調查發現，與疫情發生前比較，港人性活動次數、性功能及性滿意度顯著減弱，特別是已婚人士，但情感親密度反而加強，造成「性減少，情更深」的情況，估計與疫情間伴侶同舟共濟有關。

香港性教育、研究及治療專業協會於2020年12月進行了一項有關新冠病毒病疫情香港人性生活的影響的問卷調查，1,003人填答有效問卷，其中女性佔56.1%，年齡18至50歲者佔83.3%，學歷在大學或以上者佔57.4%。調查發現，有逾32%受訪者疫情下性活動次數減少，有近43%人則在疫情下減少懷孕意向；而女性、已婚、年齡較大、學歷偏低、失業、收入低等人士，受疫情的負面影響更為顯著。

團體指，性生活是影響生活質素的重要指標，性生活下降會導致整體生活質素受影響。

香港性教育、研究及治療專業協會會長吳海雅表示，已婚者比未婚者壓力更大，或因子女、收入等家庭負擔，影響性生活，亦不排除與家人多留家工作、學習等，致性愛空間減少有關。雖然性生活減少，但情感親密度卻有增無減，吳海雅估計情侶或夫婦間在疫下共同面對難關，反而更加促進雙方感情親密度。

協會強調，性生活是生活質素的重要元素，性生活狀況下降,整體生活質素亦受影響，呼籲多關注長者面對疫情的適應能力，對失業人士的援助亦應加強；長遠可與時俱進，多學習上網工具,保持與社會接觸溝通，以維持更好的社交支援網絡及良好的心理狀況。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者:蘇文軒

 

相關文章

【過渡房屋】九龍樂善堂改建小學成過渡性房屋　51個基層家庭已入住
今日 16:42
【過渡房屋】九龍樂善堂改建小學成過渡性房屋　51個基層家庭已入住
【選舉制度】劉兆佳料資格審查委員會不多於10人　不設上訴機制
今日 16:13
【選舉制度】劉兆佳料資格審查委員會不多於10人　不設上訴機制
【認識樹木】發展局推二維碼樹木標籤計劃便利市民報告問題樹木　料2022年初完成20萬棵
今日 16:36
【認識樹木】發展局推二維碼樹木標籤計劃便利市民報告問題樹木　料2022年初完成20萬棵
香港 新冠肺炎疫情 疫情 性教育

最高瀏覽

【追夢尖子】梁彥宗男拔畢業會考8A棄拔尖　轉讀IB升美國名大學打開旅遊達人夢
18:39 2021/03/26
【追夢尖子】梁彥宗男拔畢業會考8A棄拔尖　轉讀IB升美國名大學打開旅遊達人夢
【影視大亨】古天樂購入半億複式豪宅催財運　樂善好施捐建135所學校
11:53 2021/03/27
【影視大亨】古天樂購入半億複式豪宅催財運　樂善好施捐建135所學校
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場
19:25 2021/03/27
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場