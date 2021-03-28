【認識樹木】發展局推二維碼樹木標籤計劃便利市民報告問題樹木　料2022年初完成20萬棵

▲ 「樹牌」印有樹木的基本資料及二維條碼樹木標籤。（發展局圖片）

本港樹本眾多，全港約有170萬棵由政府負責恆常護養的樹木，其中約100萬棵位於人流車流高的地點。發展局正展開二維條碼樹木標籤計劃，向公眾介紹樹木知識外，亦便利市民報告問題樹木，料2022年初會首先為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

發展局局長黃偉綸今日（28日）發表網誌，指發展局一直積極探索應用各項智慧科技管理樹木，以提升樹木管理工作的效率和成效，二維條碼樹木標籤便是其中一項新措施，希望加深市民對樹木的認識，加強大家對樹木護養的關注，共同努力協助減低樹木倒塌的風險。

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發展局樹木管理主任陳婉雯介紹時表示，有關計劃旨在通過使用二維條碼，便利市民匯報問題樹木，同時向公眾顯示更多樹木的知識，例如樹木的品種、屬於原生還是外來物種、樹木特徵、植物趣聞等。

她指，展示二維條碼標籤的工作已經展開，並會分階段完成，計劃預計2022年初會首先為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

「樹牌」高度配合行人視線 涉及位處人流較多的地點

負責相關工作的顧問公司代表、園境師陳元敬說，印有二維條碼的「樹牌」掛在樹上的高度，會配合行人的視線。「樹牌」印有樹木的基本資料，包括樹木的中英文名、學名等，並有兩項功能，一是市民如發現有問題樹木，可向當局報告，如致電1823，由於「樹牌」上印有每棵樹獨有的編號，有助市民準確地說出樹木的位置；二是可利用手機掃描「樹牌」上的二維條碼，登入樹木管理部門的網站，獲取更多有關樹木的資料。

陳元敬續稱，二維條碼樹木標籤計劃覆蓋全港，涉及的樹木是位處人流較多的地點，例如大型交通樞紐的位置，包括港鐵站、渡輪碼頭外等。計劃首階段會製作約一萬個「樹牌」，分布全港各區，涉及約100個樹種。

他認為，香港人煙稠密，人與樹木的關係很密切，希望計劃能令市民更關心樹木。

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樹木資訊既科學又有趣

負責搜集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉形容，編寫出來的樹木內容既科學，又有趣，並舉例說：

香港有一種名叫秋楓的樹木，屬大戟科植物和原生品種，亦具生態價值，其中一棵在沙頭角荔枝窩生長的秋楓已有逾百年的歷史，被列為古樹名木。最有趣的資訊是秋楓的果實可釀酒，葉更可作香料來煮出一道名叫「茄苳雞」的菜式。

劉大偉指，市民只需掃描「樹牌」上的二維條碼，便可獲取更詳盡資訊，從多角度了解身邊的樹木品種。他盼望計劃讓市民對樹木多一份尊重和珍惜，達到社會與樹木和諧共存，這也是團隊編寫樹木資訊的目的，

樹木是戶外環境不可或缺的部分，為我們提供休憩地方、緩和氣溫、改善空氣質素，並提升生物多樣性。今次，透過二維條碼樹木標籤計劃，我們希望將樹木護養的訊息融入市民的生活中，培養大眾愛惜身邊的樹木，讓它們更茁壯健康地成長，令香港繼續是一個安全、宜居和可持續發展的城市。

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記者：陳曉瑩