【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別

▲ 有港媽日前在網上發文，指家中外傭早前退休回鄉，兒子感到不捨。

工人姐姐是家中一分子，日前有港媽在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享，家中工作14年的印傭早前完約，準備退休回鄉。港媽指兒子自出生開始便由外傭照顧，兩人感情深厚，在機場送別時表現依依不捨。

少主感不捨

港媽在文中表達對外傭的感謝，指對方在家中工作14年，一直悉心照顧全家人的日常生活，

感恩遇到呢個姐姐，14年的僱傭關係真係結束，多謝呢個姐姐咁多年來照顧我哋一家人，希望佢回鄉之後健健康康快快樂樂。

她表示在外傭退休之前，特意帶她到山頂郊遊，影相留念。到了離別當日，工人姐姐在機場離境大堂與少主擁抱，姐姐輕撫他的面額，兩人強忍淚水道別。

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網民送上祝福

帖文引來網民討論，不少網民認為遇到好姐姐十分難得，「好姐姐可遇不可求」、「好感動人心，祝她一路平安，身體健康！」、「看到相片都眼濕濕」、「將心比心，同住屋簷下都是一家人」、「真誠待人是何等美好的事！祝福姐姐和少主！少主將來可去印尼探望姐姐！」。

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責任編輯︰王明芳