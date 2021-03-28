【疫苗死亡】患高血壓高血脂及肥胖62歲男保安昨突失去知覺後不治　20天前曾打科興疫苗

▲ 62歲高血壓、高血脂、肥胖翁昨突失去知覺後不治，初步診斷為心臟驟停他20天前曾打科興疫苗。

衞生署表示，昨日（27日）接獲醫管局呈報一宗曾經接種過新冠疫苗的死亡個案。死者為一名62歲男士，本身患有高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖。他於昨天早上工作期間被發現失去知覺，送往基督教聯合醫院急症室搶救無效後證實死亡，初步診斷為心臟驟停。根據資料，該男士於去世前20日（即三月七日）在九龍灣社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會本星期二（30日）將開會討論事件，本港至今已有12宗疑打疫苗後死亡個案，當中8宗經專家評估後認為與疫苗接種無因果關係。

除上述個案外，專家委員會本星期二亦會討論本港第二宗疑打復必泰疫苗後死亡個案，涉上周四公布一名59歲男子，其上周三於西貢被遠足人士發現失去知覺，送院搶救後不治，他離世7日前曾接種復必泰疫苗。

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記者：鄧凱文