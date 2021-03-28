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【選舉制度】劉兆佳料資格審查委員會不多於10人　不設上訴機制

政治 16:13 2021/03/28

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劉兆佳估計資格審查委員會的決定不能上訴及司法覆核。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，候選人資格審查委員會應由不多於10人組成，成員數目為單數，以便出現爭議時可以少數服從多數決定，他又估計，委員會的決定，不能上訴及司法覆核，而警方及駐港國安公署則會為委員會提供背景資料協助。

劉兆佳接受電視台訪問時指出，委員會由由全國人大決定成立，地位很高，「決定怎麼可以給香港地方法院推翻呢？即使外界有質疑都沒辦法。」

對於研究會理事田飛龍日前提出「忠誠的廢物」論，劉兆佳認為，中央對建制派提高要求。他相信，中央日後物色愛國者時會看重他們有否能力，資歷、學歷，做好比政治鬥爭更重要的實務工作。

民主黨近日籌組專責內地與政制事務委員會，劉兆佳認為，若民主黨派願意與過去告別，不再聯繫「西方勢力」，證明自己是愛國者，是好的開始，但要思考是否有足夠時間空間去轉型，會否失去支持者，否則就算參選也不會勝出，並無意思。

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責任編輯：林曉君

 

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