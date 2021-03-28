【過渡房屋】九龍樂善堂改建小學成過渡性房屋　51個基層家庭已入住

▲ 2019年停辦的樂善堂小學改建成過渡性社會房屋，讓51個基層家庭入住。（政府新聞網提供）

2019年停辦的樂善堂小學，獲辦學團體九龍樂善堂推行樂屋項目，改建成過渡性社會房屋，讓51個基層家庭入住，改善居住環境。總幹事劉愛詩今（28日）表示，校舍的建築標準與近年落成的新校相去甚遠，負責團隊需因應每個房間的情況改裝，所幸校舍最大的優點是光線充足，課室和活動室多數設有大窗戶，空氣流通，適合改裝成寓所。

1949年創立的樂善堂小學，校內擁有多項歷史文物，包括建於同治13年的龍津石製匾額、表列當年贊助擴建校舍善長姓名的石碑臚等，九龍樂善堂特意在改建期間地保留，以資紀念，並盡量維持原有結構。至於採光不足的位置則改裝為洗衣房、圖書室、遊戲室和家庭輔導室等共享空間。

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九龍樂善堂秉持人皆有適切居住空間的理念，樂屋住客人均居住面積最少70呎；學校26間課室和活動室改建成51個面積260呎至420呎的單位，供2至3人和4至5人家庭居住。

為增設獨立浴室和廚房，負責團隊在學校有蓋操場添置水泵、水缸、水管等，每個單位亦安裝了通風口，為免開放式廚房的油煙和浴室水氣彌漫。團隊保留了寬敞的籃球場，為入住的小孩提供玩樂空間。

住戶石女士表示，街坊鄰里很好，打開門，鄰居的小孩會進來玩。以往住在旺角，靠近後巷不說，樓下又有酒吧，衞生環境差，加上地方狹小，兒子不喜歡留在家，還亂發脾氣。去年12月初遷到這兒後，情況大為改善，地方舒適，空氣清新，最重要是球場就在樓下，指兒子最喜歡打籃球，現在不再發脾氣了。

另一住戶黃女士也對現時的居住環境非常滿意，育有一子一女的她之前住在沙田下禾輋鐵皮屋，每天回家都要走上一段崎嶇山路，晚上想一家三口同桌共食也是奢望。

她指出以前房子小，桌子打開後再無位置供3人同坐，一家人只能輪流坐在桌前吃飯，指新單位放置一張大桌後仍有空位，孩子可以自由活動，現在很開心。

入住樂屋的家庭需符合兩個條件，一是居住環境惡劣或急需社區支援，二是輪候公屋三年或以上，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%的家庭優先。

樂屋的租期不少於兩年。由於反應踴躍，九龍樂善堂已推出另一個位於宋皇臺道及土瓜灣道的樂屋項目，提供110個單位，並計劃推出其他項目，不斷增加過渡性房屋供應。

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記者：陳麗娜