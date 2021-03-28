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鄭若驊稱違禁制令嚴重挑戰法治　將制法例防起底保障市民

政治 17:04 2021/03/28

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律政司司長鄭若驊在網誌中指，有人公然違反禁制令，對法官、司法人員等「起底」，是對司法工作及法治構成嚴重挑戰，港府會制定相關法例，令市民權利受到保障。

鄭若驊表示，在反修例風波期間，有相當數量網民，將個人資料武器化，對警察、持相反政見的人起底，去年針對律師、法官等起底行為也有上升趨勢。她續指，禁制令生效，仍有人公然違反，嚴重挑戰司法工作和法治，律政司入稟對藐視法庭個案提控，違法者均認罪並被判罰，包括即時監禁。

鄭若驊又指，藐視法庭命令的後果非常嚴重，違反均以監禁為判刑起點，而懲罰和阻嚇，是刑事藐視案件的主要量刑因素，強調權利和自由，不能脫離實際，定必有責任伴隨，不論政治立場，任何人都應以合法、正當渠道表達意見。

她呼籲，應聯手譴責起底，以維護港區國安法通過後，恢復的治安及秩序，直言起底不僅侵犯私隱，為妨礙、直接或間接威脅他人履行職務或行使權利，更是必須被制止。

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責任編輯：陳宛彤

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