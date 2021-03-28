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【演員辛酸】曾兩年沒劇拍在TVB𢱑撈 細細粒：喜歡的工作就不覺得丟臉

娛樂 18:18 2021/03/28

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳嘉佳（細細粒）分享在TVB的𢱑撈經歷。

TVB藝人陳嘉佳（細細粒）近年轉攻內地市場，經常分享美食影片的細細粒成功在內地社交平台吸納48萬粉絲，甚受歡迎。

陳嘉佳最近跟大家分享在TVB的𢱑撈經歷，更透露曾於兩年內沒劇拍，主動𢱑撈的她最終獲得拍劇的機會。

成長創傷︱因身型肥胖慘被欺凌自認無愛情運　陳嘉佳感激遇伯樂王祖藍現成人氣吃播

（影片截圖）

陳嘉佳近日於內地社交平台抖音發布影片，片內提到她在TVB𢱑撈的經歷。

她說：「雖然TVB是那麼大的一間公司，當你沒有工作時，便可以主動點。我有兩年沒有拍電視劇，然後我挺想拍的，一天我找了一個監製，其實每個監製都很好人，他說可以的我有的，我會找你拍。」

之後，細細粒便獲得了拍劇的機會。她又謂：「TVB有近三百名藝員，被忘記是很正常。其實你不要覺得是很丟臉的事，是我真的很喜歡這份工作。你喜歡這工作，做這些事你就不覺得丟臉。」

【內地撈金】陳嘉佳轉攻內地做「吃播主」　賣命狂吃網民憂細細粒體重爆標

（《老表，你好嘢！》劇照）

又名小寶的陳嘉佳，2013年夥同王祖藍演出TVB《老表，你好嘢》「細細粒」一角爆紅，自此坊間便稱她「細細粒」。

在上海出生的細細粒，兩歲跟家人來港定居，父親任職工頭，收入穩定，兒時細細粒便有機會學琴，更考至八級資歷。

（《愛．回家之開心速遞》截圖）

父親退休後，細細粒成為家中經濟支柱，中學畢業任鋼琴老師，一教10年，細細粒曾受訪表示，雖然教琴月入可達兩至三萬，惟有感生活圈子窄，毅然放棄，在朋友介紹下到電影道具公司任文職。

雖然月入少了一大半，細細粒卻有機會接觸娛樂圈，還間中任臨時演員，因而認識王祖藍，被對方邀請演出《老表，你好嘢》，誤打誤撞變成演員。

同場加映：何遠東專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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