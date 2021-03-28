調查指3成家庭疫情間衝突增多　小朋友最想聽到父母講「我陪你玩遊戲」

▲ （經濟日報資料圖片）

疫情下學生長時間留在家中，令家長及子女之間衝突頻生。有調查指3成家長認為疫情下令親子衝突次數增多，一星期會有一次與孩子發生衝突或意見不合。

城市女青年商會聯同童軍知友社於今年1至2月，以問卷形式訪問742個家庭，包括家長及其就讀小學的子女，結果顯示，30%家長認為，疫情下子女需在家學習，令他們之間的衝突增多，不過亦有45%人認為關係與從前差不多。3成家長指，過去1年一星期會一次與孩子發生衝突或意見不合，1成6指每天會有一次衝突，近1成更指每日會有多次衝突，衝突的原因多數與功課及時間管理有關。

至於雙職家長，即夫妻雙方都有工作，並同時承擔家庭和工作責任，調查指，3成多家長覺得不能平衡工作及家庭，58%受訪家長每天與子女相處及溝通只有1至3小時。受訪家長中，只有8%對政府就雙職家庭的支援感到滿意。

調查亦詢問小朋友最想聽到父母什麼說話，38%表示最想聽到「我陪你玩遊戲」，其次是「我買了新玩具給你」、「過來抱抱」。30%小朋友最喜歡的親子活動的玩遊戲，24%最喜歡郊遊。

城市女青年商會會長梁凱瑩分析，疫情下學生留在家中學習的時間變長，家長有時更要充當教師角色，形容有時如「困獸鬥」，或可能加劇親子間衝突。她提醒，網課與實體課模式不同，小朋友在學習表現上未必與以往一致，家長要調節期望。她又建議，家長除了要耐心聆聽子女需求之外，亦要多鼓勵，並多與子女外出走走。政策方面，她建議政府制訂家庭友善政策，如容許雙職家長彈性上下班。

▲ 梁凱瑩。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴