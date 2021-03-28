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【復必泰疫苗】復星確認復必泰疫苗包裝瑕疵與運輸有關質量不存問題　正評估運送另一批疫苗到港澳

社會 17:23 2021/03/28

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復星醫藥指，已將所有瓶蓋存在瑕疵的疫苗從接種中心撤回，藥廠正評估運送另一批疫苗供應港澳地區。（資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃。復星醫藥今日（28日）回覆TOPick時指，通過調查進一步確認了該問題的出現僅與運輸條件相關的疫苗包裝有關，疫苗的生產過程以及疫苗的質量均不存在問題，當時已將所有瓶蓋存在瑕疵的疫苗從接種中心撤回，藥廠正評估運送另一批疫苗供應港澳地區。

復星醫藥表示，就一批供應香港及澳門地區的疫苗中存在少量藥瓶封蓋有關瑕疵的情況，已提供了中期調查結果報告，進一步確認了該問題的出現僅與運輸條件相關的疫苗包裝有關，疫苗的生產過程以及疫苗的質量均不存在問題。復星醫藥在發現問題後已立即向港澳地區的監管部門發出了暫停疫苗接種的通知，並出於謹慎考慮，已將所有瓶蓋存在瑕疵的疫苗從接種中心撤回。
 
復星醫藥指，目前正在積極尋求替換出現瑕疵疫苗產品的方案，並視其為首要任務，以期能盡快恢復疫苗接種，將復必泰疫苗帶給港澳兩地更多的人。為疫苗接種計劃能夠及時重啓，藥廠正在就運送另一批疫苗供應港澳地區進行評估，並會視最終調查結果而定。

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記者：郭詩詩

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