【疫市加租】調查指旺角籠屋租金收益可高於估值逾9倍 　團體辦申訴會向港府提4建議

▲ 香港社區組織協會舉辦申訴會，向港府提出4項建議。（香港社區組織協會提供）

新冠肺炎令各行各業均受到嚴重打擊，惟本港樓價持續「離地」，影響已蔓延到租務市場。香港社區組織協會一項調查指，有劏房及籠屋等單位的業主在疫情下逆市加租，更有旺角籠屋的租金收益較估算的租值高逾9倍。協會舉辦申訴會，向港府提出4項建議，促加強租務管制之保障力度。

香港社區組織協會隨機抽樣調查深水埗及油尖旺區8個不適切居所在差餉物業估價署的租值，發現業主在分間單位後今年的租金收益高於租值1.3倍至9倍多，其中旺角區一個有26個床位的籠屋租值只有7.44萬元，疫市加租後，實際租金收入有67.32萬元，是租值的9.05倍。

另有深水埗區提供10張床位的太空倉，差餉物業估價署租值為7.32萬元，疫市加租後實際租金收入達60.48萬元，兩者相差近8.3倍。

▲ 差餉物業估價署租值 及實際租金收入比較。（香港社區組織協會提供）

香港社區組織協會亦在調查中提及，曾就不適切居所及私樓呎租作出比較，結果顯示2020年私人住宅各類單位每平方呎月租維持在33.2至37.5元，而劏房每平均呎月租已達37.5元，籠屋更高達105.6元，反映居住環愈惡劣，其呎租反而愈高，租金水平與住屋質素成反比。

▲ 不適切居所及私樓呎租比較。（香港社區組織協會提供）

協會副主任施麗珊促請政府檢視規管劏房起始租金及加強租務管制的保障力度，建議政府差餉物業估價署測定分間單位市值租金；並重設租金管制法例，規管分間單位水平及升幅；政府應發放「租金津貼」予輪候公屋超過3年但仍租住私人單位的單身人士；以及加快增建公屋及過渡性房屋。

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記者：陳曉瑩