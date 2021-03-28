【父親吸毒】自揭父親少年有吸毒習慣 吳耀漢患腎衰竭每日洗肚續命

▲ 吳耀漢接受訪問談成長背景。

經典喜劇演員吳耀漢，早前兩位女兒因涉在家種大麻而被捕，而事件發生前，吳耀漢接受接受車淑梅港台《舊日的足跡》訪問，便提及成長背景，又談到父親曾有吸毒習慣，又講到現時患腎衰竭的健康狀況。

吳耀漢在節目中，大方提及父親當年撈偏門起家，並有吸食鴉片的習慣。富二代的他被問是否自小生活無憂，他說：「好多人都有咁諗法，我爸爸撈偏門，屋企有16個兄弟，4個媽咪，我媽咪排第2，喺我8歲時拜拜咗，你諗吓屋企有3個媽咪，仲有佢哋仔女，嗰啲鬥爭做到出面。」

▲ 吳耀漢接受車淑梅訪問。（港台提供）

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父親跟李小龍父親熟絡

在家中排行第8，吳耀漢坦言媽媽離世後，過着無王管生活，之後被安排到聖士提反書院寄宿，他說：「學校有個碼頭，我哋喺度釣魚，係好快樂嘅事。嗰時童年快樂唔係喺屋企，反而係寄宿學校。」

吳耀漢爸爸當年在社會頗有名氣，一家住山林道大宅，經常有明星拜訪，他說：「有張英、梁醒波、新馬仔之類嚟，李小龍都行埋一邊，而家成龍同佢哋比較都係行埋一邊。」

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問到當年跟李小龍是否認識？吳耀漢說：「嗰時小龍老豆同我老豆熟啲，因為佢哋大家一齊『追龍』（吸食鴉片），佢哋都有呢個興趣，嗰時好普遍，好多做戲都有呢舖癮。」

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吳耀漢英國讀書，畢業後返港當演員，除電影外，他也提及當年為亞視拍《攪攪震》，收天價酬勞。

吳耀漢透露當時靠周梁淑怡從中撮合跟亞視合作：「嗰時我話13集，大家試吓啦，佢（周梁淑怡）去到亞視做總裁，話晒事，嗰個時代係林建岳揸弗，周梁淑怡搵一班人返嚟，當時仲有曾志偉同林敏聰等成班。」

他坦言合作全因為錢！「我嗰時同林建岳講，我同你拍13集，3個月時間，就係我拍一部戲嘅時間，我拍呢個就唔拍戲，（林建岳）畀到拍一部戲嘅酬勞我，前所未有㗎！大家簽晒合約，唔准講出去，佢話畀人知道我畀幾多錢你就不得了。」

問到吳耀漢當年片酬，他坦言：「公價係100萬。」令車淑梅不禁譁然，認為該金額對當時的電視台來說，是個天文數字。

受腎病困擾

現年81歲的吳耀漢近年深受腎病困擾，他表示幸好在將軍澳醫院有一間好好的腎科中心，專門照顧他這類病人，「因為我未惡化到要洗血，我仲可以洗肚，佢教識咗我之後，我而家每日喺屋企用藥水洗肚。」

他亦提到自己心臟有問題，更形容為「好可怕」，並指自己10年前在公立醫院做過通波仔手術，「因為嗰時好嗰啲支架，好多時都會塞嘅，（發覺唔舒服？）呼吸同氣喘嗰啲問題都出嚟，應該係要有咁快得咁快去處理，但係喺政府醫院排期要一年半，先可以做個超聲波去睇吓係咩問題。」

吳耀漢後經朋友介紹心臟科專科醫生為他治理，而且不用等，費用只是比公立醫院稍貴。他指自己有病會「冇晒氣力」，因為呼吸受影響，血似流不到去心臟一樣。

同場加映：何遠東專訪