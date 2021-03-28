【外傭離世】菲傭來港工作獨力養5孩患癌被解僱　激瘦30磅獲眾籌治病惜腎臟感染離世

▲ 獨力照顧5名子女的菲傭患癌被解僱，曾獲眾籌治病一度康復，可惜近日再染病，因腎臟感染離世。

單親媽媽菲傭Allas Baby Jane Teodoro，為了養活5名子女來港工作，可是遭受僱主刻薄對待，確診患上子宮頸癌後被即時開除。Allas兩年前遭無理解僱後，喪失應有的醫療保障，無法在公立醫院接受治療，更須在兩周內離港。一直協助她的Jessica Cutrera Papadopoulos，今日（28日）在Facebook專頁公布Allas的死訊，指對方本周末因腎臟感染離世。

僱主刻薄對待 患癌即解僱

現年40歲，育有5名孩子的單親媽媽Allas，為了養活孩子，2017年離鄉別井到港任外傭，受聘於一名巴基斯坦裔6人家庭工作。據悉Allas的工作待遇甚差，平日只能吃冷飯菜汁，睡在雜物房，甚至連法定每周一日的假期都沒有，要被迫清潔和遛狗。

當時Allas沒有想過向僱主提出索賠，她希望完成合約，才有機會換一個新僱主。由於捱餓影響健康，她來港後輕了16公斤，在2019年2月確診患上第3期子宮頸癌。

僱主得悉Allas患癌後，隨即發出解僱信，指「鑑於你的健康情況，我無法繼續聘用你」。Allas哀求僱主不要取消其工作簽證，因她需要在公立醫院接受為期3個月的化療、放射治療和做手術，若不工作無法負擔高達100萬元治療費用；但僱主無動於衷，更沒收她所有文件，包括合約副本、其醫療收據及屯門醫院的推薦信。

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獲胞妹僱主收留 眾籌醫藥費

Allas的妹妹Mary Ann同樣在港工作，其僱主Jessica得悉Allas的遭遇後深感同情，讓Allas到家中暫住，更為她向平機會和勞工處申訴，向僱主追討賠償和欠薪。有見Allas經濟狀況不佳，妹妹Mary及友人發起眾籌，籌得超過85萬醫藥費。

經治療及手術後，Allas一度康復，Jessica更協助她在菲律賓買屋，開設一家小商店讓一家六口維持生計。不幸的是，Allas近日再度染病，本周末因腎臟感染離世，Jessica及一眾網友都為此感到惋惜。

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責任編輯︰王明芳