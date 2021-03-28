青協英語演講比賽吸1100多位中學生參與　拔萃男書院學生初中及高中組均奪冠

▲ 青協領袖學院董事唐偉章教授擔任總決賽評審團由主席(右一)，與青協總幹事何永昌(左一)頒發高中組各獎項。（青協提供）

香港青年協會領袖學院昨天（27日）舉行英語演講比賽總決賽，今年比賽共吸引1,132位來自107間學校的中學生參與，高中組及初中組冠軍分別由拔萃男書院的學生奪得。

今年大部分賽事移師網上進行，每位學生必須就指定題目演說3分鐘及進行即場問答，主題圍繞「身心全健、抗逆變通」。

其中高中組冠軍、拔萃男書院學生顧天賜已是第四年參賽。顧同學認為，比賽培養他的應變能力和寫作技巧，他又說自己在愈來愈接近出場時間時，發覺壓力愈來愈大，「甚至懷疑自己準備的內容是否有足夠的信服力。」，認為比賽令他學會靈活變通，調整好自己的心態是非常重要。

初中組冠軍、同樣來自拔萃男書院的學生李晉康去年比賽失手，在即席演講的表現未如理想，今年再接再厲，加緊訓練臨場技巧和演說流暢度再參賽，又說參加公開演說和辯論訓練後，令他更有信心地表達自己的想法，並感謝老師、同校師兄和父母的支持。

▲ 初中組冠軍李晉康。（青協提供）

青協總幹事何永昌就讚揚學生的優秀表現，認為在疫情下充分運用科技參與地區分組賽事，展現數碼技能及變通能力，而他們的演說亦具有說服力和情理兼備。何永昌亦感謝老師的支持，鼓勵學在新常態下，保持積極態度，應對挑戰與機遇。

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記者：黃悅晴