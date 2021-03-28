  • 26°C
香港時間 : 2021328日 (週日) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青協英語演講比賽吸1100多位中學生參與　拔萃男書院學生初中及高中組均奪冠

社會 17:45 2021/03/28

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

青協領袖學院董事唐偉章教授擔任總決賽評審團由主席(右一)，與青協總幹事何永昌(左一)頒發高中組各獎項。（青協提供）

香港青年協會領袖學院昨天（27日）舉行英語演講比賽總決賽，今年比賽共吸引1,132位來自107間學校的中學生參與，高中組及初中組冠軍分別由拔萃男書院的學生奪得。

今年大部分賽事移師網上進行，每位學生必須就指定題目演說3分鐘及進行即場問答，主題圍繞「身心全健、抗逆變通」。

其中高中組冠軍、拔萃男書院學生顧天賜已是第四年參賽。顧同學認為，比賽培養他的應變能力和寫作技巧，他又說自己在愈來愈接近出場時間時，發覺壓力愈來愈大，「甚至懷疑自己準備的內容是否有足夠的信服力。」，認為比賽令他學會靈活變通，調整好自己的心態是非常重要。

初中組冠軍、同樣來自拔萃男書院的學生李晉康去年比賽失手，在即席演講的表現未如理想，今年再接再厲，加緊訓練臨場技巧和演說流暢度再參賽，又說參加公開演說和辯論訓練後，令他更有信心地表達自己的想法，並感謝老師、同校師兄和父母的支持。

初中組冠軍李晉康。（青協提供）

青協總幹事何永昌就讚揚學生的優秀表現，認為在疫情下充分運用科技參與地區分組賽事，展現數碼技能及變通能力，而他們的演說亦具有說服力和情理兼備。何永昌亦感謝老師的支持，鼓勵學在新常態下，保持積極態度，應對挑戰與機遇。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【疫苗死亡】患高血壓高血脂及肥胖62歲男保安昨突失去知覺後不治　20天前曾打科興疫苗
今日 16:08
【疫苗死亡】患高血壓高血脂及肥胖62歲男保安昨突失去知覺後不治　20天前曾打科興疫苗
【過渡房屋】九龍樂善堂改建小學成過渡性房屋　51個基層家庭已入住
今日 16:42
【過渡房屋】九龍樂善堂改建小學成過渡性房屋　51個基層家庭已入住
【復必泰疫苗】復星確認復必泰疫苗包裝瑕疵與運輸有關質量不存問題　正評估運送另一批疫苗到港澳
今日 17:23
【復必泰疫苗】復星確認復必泰疫苗包裝瑕疵與運輸有關質量不存問題　正評估運送另一批疫苗到港澳
中學 老師 香港 拔萃男書院 學校

最高瀏覽

【追夢尖子】梁彥宗男拔畢業會考8A棄拔尖　轉讀IB升美國名大學打開旅遊達人夢
18:39 2021/03/26
【追夢尖子】梁彥宗男拔畢業會考8A棄拔尖　轉讀IB升美國名大學打開旅遊達人夢
【影視大亨】古天樂購入半億複式豪宅催財運　樂善好施捐建135所學校
11:53 2021/03/27
【影視大亨】古天樂購入半億複式豪宅催財運　樂善好施捐建135所學校
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場
19:25 2021/03/27
【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場