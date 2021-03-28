【初步確診】約10宗個案包括番禺會所華仁小學足球教練　12名學生及同機構教練須檢疫

▲ 北角番禺會所華仁小學有一名足球教練初步確診。（經濟日報資料圖片）

本港今日（28日）新增1宗新冠肺炎輸入個案，但錄約10宗初步確診個案，包括北角番禺會所華仁小學一名足球教練，該校有9名小一﹑小二學生，以及3名同一機構的教練均被列為密切接觸者，今日（28日）被安排送往檢疫。

番禺會所華仁小學今日（28日）在學校網頁發出特別通告，指學校一名足球教練昨日（27日）初步確診後，截至今日下午1時50分，校方知悉6名小一學生及3名小二學生因曾於上周日（21日）參加足球訓練活動時，由染疫教練負責進行訓練，他們與3名同一機構的教練均被列為密切接觸者，今日被送往檢疫。

校方指，有關學生在接受訓練時，全程有佩戴口罩，而上周日足球訓練活動由教練所屬的機構主辦，學校已於去年12月中公布，包括足球興趣班和足球校隊等面授非課堂活動，已於該月起暫停，以Zoom形式進行的活動除外，而該通告至今仍然有效。

校方續稱，若須檢疫的學生及教練有人確診，學校將按衞生防護中心指示，列出任何屬密切接觸者的員生。

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記者：陳曉瑩