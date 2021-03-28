【選舉制度】吳秋北稱選委會只重工商　冀擴大勞工界比例

▲ 吳秋北稱，工聯會是最堅定真誠的愛國愛港力量主力軍。（工聯會Facebook圖片）



工聯會會長吳秋北表示，希望修改本港選舉制度後，勞工界在選舉委員會中可佔更大比例，從而改善只重工商、忽略基層勞工的問題。理事長黃國則建議，5個界別平分選委會在立法會的議席，令各階層可更均衡參與立法會。

工聯會今日舉行第38屆會員代表大會，吳秋北會後見記者時形容，在港區國安法和完善香港選舉制度下，香港已進入新階段，迫使他們更加需要積極作為。他續指，房屋、資本壟斷等是長期困擾香港的問題，他認為，資本高度壟斷下，令香港這個本該有活力的資本主義社會，無法繼續發展，令打工仔無法分享經濟成果，強調會團結社會各方力量，並督促特區政府有效施政，為打工仔謀福祉。

今屆大會以「新時代 新工運：撐勞工、為基層、爭公義」為主題，約有500名會員代表出席，並通過了理事會工作報告，包括對下一屆工作規劃：（1）明確角色定位，堅持愛國理念、勞工基層立場；（2）以「救失業、保就業」為主軸，加強維權工作力度；（3）改革創新發展會務，堅持保量提質；（4）深化政務改革，加強勞工基層服務；（5）促進大灣區建設，共建共享；（6）加強自身建設，積極培養人才。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君