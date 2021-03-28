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【選舉制度】紫荊民調：較多受訪者撐立法會議席分布採「432」方案

政治 18:47 2021/03/28

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紫荊民調顯示，中間落墨的「432」方案較受歡迎。（資料圖片）

全國人大常委會明日及後日審議修訂基本法附件一及附件二，有關特首和立法會產生辦法，紫荊研究院調查顯示，較多市民傾向立法會議席分布採取「432」方案（即選委會、功能團體、分區直選議席比例為：40：30:20），佔36.9%。

紫荊研究院在本月22日至27日，用音頻電話隨機抽樣訪問了1366名市民，調查顯示，68.7%受訪者支持全國人大完善香港選舉制度決定，僅21.4%表示不支持，另有8.9%表示不清楚、無意見。

至於立法會議席分布，最多受訪者傾向「432」方案，佔36.9%；其次是「333」方案，佔24.2%；至於工聯會會長提出的「522」方案則有20.4%受訪者支持，另有18.5%表示不清楚、無意見。研究研究指，雖然上述三種方案沒有人一種得到過半數的大比例支持，但總體而言，中間落墨的「432」方案較受市民歡迎。

另外，民調又顯示，66.8%受訪者贊成設立由5個界別共1500人組成的選舉委員會，21.9%不贊成，11.3%表示不清楚、無意見。至於設立候選人資格審查委員，約6成半市民贊成，2成半不贊成，另有9.4%表示不清楚、無意見。

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