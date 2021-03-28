鯉魚門三家村黑幫非法集結案　警方再拘捕多9人其中1人須送檢

▲ 東九龍總區反三合會行動組（署理）總督察蕭洛輝。(黃傑偉攝)

鯉魚門三家村早前有多名有社團背景的人聚集，警方早前已經拘捕17人，其中1名巴基斯坦裔男子不適送院，檢測後確診。警方再拘捕多9人，其中一人是患者的密切接觸者，已送往檢疫。

警方表示，本月19日晚上8時有約70名人士，由茶果嶺步行至崇信街，再步行至三家村，跟著沿途折返，有途人受驚報警求助，東九龍衝鋒隊及觀塘反黑組探員到場調查，之後拘捕17名男子，年齡13至36歲。案件交由反三合會行動組調查。



警方於3月20至26日期間，就鯉魚門聚集案件，以「非法集結」罪再拘捕多9名男子，年齡介乎16至43歲，全部有三合會背景，其中一人被衞生署界定為緊密接觸者，已送往竹篙灣檢疫中心檢疫至4月2日。

警方相信，相關人等犯案動機與2月28日晚一宗普通襲擊罪有關， 當晚一名28歲男子飲酒後，與其他4名男子，因眼神及言語挑釁下演變成打鬥後受傷，警方調查後於昨日(27日)拘捕兩名施襲男仔，被捕男子分別33及23歲，現正扣留調查。 警方指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。東九龍總區反三合會行動組處理總督察蕭洛輝強調，警方對訴諸武力行為，尤以涉及三合會採取零容忍，必定會果斷執法迎頭痛擊，以保障市民生命財產安全。

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記者：黃傑偉