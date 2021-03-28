【新冠肺炎】許樹昌：通關須考慮本地個案清零　至少逾7成市民接種疫苗

▲ 許樹昌(中)出席一個網上講座。

新聞博覽館舉行一個網上講座，邀請政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌講及疫苗事宜，他指，供港的復必泰疫苗出現封蓋瑕疵問題，懷疑在運送過程因氣壓令到樽蓋變形，港方稍後會將有問題的疫苗，連同隨機抽樣的正常疫苗，運送到德國廠方進行品質檢測，料需時一周，如證實無問題便可恢復正常使用；否則要運來新一批。

許樹昌說，復必泰二劑疫苗可相距最長42天接種，即使最終要從德國運送新一批疫苗到港亦有足夠時間，預料已接種第一劑復必泰疫苗的市民，可趕及限期內接種第二劑，而他本人亦原定在本周三打第二劑，現時亦會稍為延後。但他指，現階段不建議市民「溝針」，並稱有關研究仍在進行中，未有足夠數據證明有效。

他重申，如市民打第一針疫苗後感到好不適，如20分鐘內現紅斑、呼吸困難，口唇腫等過敏反應，便不建議打次劑，不過如只是關節酸軟等，則要打第二針，因是正常反應，認為疫苗剛剛起效刺激到免疫反應，而次針屬補充劑，提醒不打會前功盡廢。



此外，他提到本港第四波疫情已經接近尾聲，惟市民仍要注意防疫，外出時盡量減少除口罩的情況，以免假期後出現特別的群組感染，引致疫情反彈。而本港目前「把關好」，令外地變種病毒仍未流入社區，但如要通關等，則至少要達致本地個案「清零」，短期要以防疫措施堵截，中長線要有7成以上市民打了疫苗，出現群體免疫，將更有條件與外地商討。

他又指現時逾100宗輸入變種病毒個案，其中4成在酒店檢疫期間確診，當中1成在14日後才找到，認為高危地方必須維持要21天檢疫期，而較低風險地區，如澳洲，泰國等海外人士入境，或可商討減至14天檢疫，打了疫苗亦可減檢疫時間。

在後遺症方面，許指現時8成染疫者並無病徵，只有2成人屬於嚴重或危殆，當中約5%人肺有少量纖維化現象。

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記者：蘇文軒、鄧凱文