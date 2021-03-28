【新冠肺炎】變種病毒輸入個案誤與4名確診者一同隔離治療約20分鐘　醫管局就安排致歉

▲ 變種病毒輸入個案誤與4名確診者一同隔離治療約20分鐘，5人現須單獨隔離醫管局就安排致歉（資料圖片）

醫管局表示， 一名初步確診的45歲女病人，於3月26日獲安排送到北大嶼山醫院香港感染控制中心。由於病人屬輸入個案，按既定程序需接受獨立隔離，以等候覆檢及基因排序測試結果，不過在病人確診後及等待基因排序測試結果期間，獲安排到與其他4名確診者的病格接受隔離治療；約20分鐘後醫護人員始發現病人基因排序測試尚未有結果，於是立即將該病人轉到另一病格繼續接受獨立隔離。

涉事輸入個案為第11437宗，45歲女，其於3月26日確診，3月21日發病。中心於3月27日早上獲悉病人的基因排序測試結果對變異病毒株N501Y呈陽性反應。局方指，該病人與另外四名病人入住同一病格約20分鐘，期間未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，而病床之間亦有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低。五名病人目前情況均屬穩定。

中心表示非常關注事件，已向有關病人解釋並致歉。為謹慎起見，已安排四名病人接受單獨隔離治療，及為她們安排基因排序測試，中心會密切監察她們的情況，並會與衞生防護中心保持緊密溝通，制定她們往後的跟進安排。中心並已根據既定指引，徹底清潔消毒有關病格。



中心亦已透過早期事故通報機制，向醫管局總辦事處通報有關事件。中心會檢討現時確診病人的入院流程及隔離安排，避免類似事件再次發生。

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記者：鄧凱文