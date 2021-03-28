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【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中

娛樂 21:58 2021/03/28

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廖啟智胃癌病逝享年66歲， 今日在家人陪伴下回歸天父懷中。

廖啟智（智叔）去年12月發現患胃癌，但不敵癌魔，今晚在沙田威爾斯親王醫院，智叔在家人陪伴下離世，終年66歲。

現年66歲的廖啟智人稱「智叔」，在1978年入讀無綫藝員訓練班入行，公認演技出眾，分別憑《籠民》與《証人》兩奪香港電影金像獎最佳男配角。他近年亦擔任大學的教學顧問，作育英材。據悉，廖啟智於去年發現胃癌後，但因為不想親朋替他擔心，故一直把患病消息張揚。

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智叔所屬經理人公司指，智叔已於今日在家人陪伴下離世：「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。」

太太陳敏兒一直陪伴丈夫抗病，衣不解帶跟兒子每日輪流到醫院探望照顧廖啟智。

陳敏兒提到智叔去年12月跑步時，因感到胃部不適，經檢查後發現患胃癌，幸而廖啟智遇上好的醫生跟進治療，他亦非常積極及樂觀抗癌，十分配合醫生治療建議。

 

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