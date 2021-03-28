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【疫苗接種】2人打科興後須留院觀察現情況穩定　包括24歲少女打針後即場發燒、心悸及暈眩

社會 22:51 2021/03/28

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2人打科興後須留院觀察現情況穩定，包括24歲少女打針後即場發燒、心悸及暈眩（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，當局今（28日）公布，今約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，約有6,510名市民接種第二劑科興疫苗；累計約443,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約292,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗，及約18,500名市民已接種第二劑科興疫苗。

前日（27日）共有兩宗送院個案，有關接種者需留院觀察，包括：

源禾路體育館社區疫苗接種中心

  • 一名24歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現發燒、心悸及感到暈眩。她於下午12 時07分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 一名52歲女子接種第一劑科興疫苗後，出現心悸、血壓上升及胸口痛。她於下午7時02分被送往威爾斯親王醫院， 情況穩定。經治療後，留院觀察。

此外，今日在８間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為90%；及約3,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒玫瑰疹情況：

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記者：鄧凱文

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