【防疫措施】周四起料微調    消息指港府將放寬戲院入座率上限及讓泳池場所重開

▲ 消息指，現時的防疫措施在本周三屆滿後，港府將放寬戲院入座率上限等措施。(經濟日報資料圖片)

港府現時的各項防疫措施，將在本周三屆滿，隨著本港疫情近期漸趨放緩及復活節假期將至，消息指港府將稍微放寬部分防疫措施，包括宗教聚會，及戲院的入座率上限，甚至連泳池場所也有機會重開。

復活節及清明節五天長假，是戲院黃金檔期，香港戲院商會早前向政府提出，要求周四前放寬戲院入座率上限至75%，及取消戲院內不准飲食的限制。消息人士表示，港府明白戲院業界的訴求，周四起將放寬戲院的入座率上限，但在戲院內除口罩飲食，始終有風險，因此難以放寬。復活節假期電影，包括《哥斯拉大戰金剛》，也有勵志的本地制作《二次人生》等。

另，消息也指港府將把宗教場所參與人數，定為場地可容納人數的3成或以下，即一個教堂若可容納100人，可容許最多30人聚會，期間不可飲食，但若屬宗教儀式則可獲豁免，換言之，領聖體、聖餐等可如常進行。 香港聖公會教省秘書長管浩鳴曾表示，若獲放寬，首個復活節宗崇拜，將於周四（4月1日）舉行。

而近期天氣轉暖，天文台預測今明兩日巿區氣溫最高可達攝氏29度，復活節和清明節長假期間的周五至下周日，氣溫最高更可達30度，有報道指游泳場所即公眾泳池和海灘等亦有機會可重，行政會議明天(30日)將商討。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠