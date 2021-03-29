【強制檢測】油麻地立德大樓須強檢　相關人士須於周二或之前檢測

▲ 港府將油麻地立德大樓納入強檢，而位於旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街為相關人士提供檢測。（經濟日報資料圖片）

食衞局發出最新強制檢測公告，要求本月24日至28日期間，曾於油麻地炮台街81至87號立德大樓超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於本周二(30日)或之前接受強制檢測，當局明日（29日）起，會把位於旺角上海街557號（即朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街，暫定開放至本周二。食衞局指，全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。翻查資料，立德大樓近日並沒有出現確診個案，大廈須強檢料與污水帶病毒有關。

局方提醒任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。而政府各部門相關人員亦獲賦權執行《預防及控制疾病條例》（第599章）規例下的若干職能，包括在有需要的情況下要求個別人士提供資料或協助，任何人士如未有遵從相關要求即屬犯罪，可處以第三級罰款（10,000元）。

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責任編輯：楊玉珠

