【智叔病逝】廖啟智與陳敏兒相愛42年　智叔讚太太：她是我的最佳女主角

▲ 資深演員「智叔」廖啟智與陳敏兒歷經不少風雨，他曾指太太是其心目中的最佳女主角。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在昨晚（3月28日）於家人陪伴下離世，終年66歲。「智叔」廖啟智縱橫影視及舞台劇界逾40年，他於1979年入讀第8期TVB藝員訓練班。

當時同期同學包括湯鎮業、陳安瑩、艾威等，並由此邂逅陳敏兒，二人於修讀訓練班期間已開始拍拖、1987年結婚，多年來十分恩愛，是圈中模範夫婦。

【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中

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智叔陳敏兒一直恩愛

縱然初入行的智叔未能上到一線男主角的位置，而陳敏兒則為TVB力捧花旦之一，並常與劉德華、梁朝偉等當家小生合作，但仍無阻二人的感情發展。

廖啟智與陳敏兒於1987年結婚，婚後育有3名兒子，可是幼子文諾於2003年被發現患有血癌，年僅3歲的文諾開始與癌魔抗戰，可是最終於2006年不敵癌魔病逝。

文諾至今已離世15年，但智叔生前仍一直堅持每天跟幼子「聊天」，他曾說：「每晚為3個兒子冚被，有次去到諾諾張床沒法再冚，我接受不到。」

文諾永遠在智叔的心中佔有一重要席位，他表示：「我的手機鈴聲是囝囝的歌聲，由敏兒教他唱的，以後無論使用任何款式的電話，都會用這款鈴聲，每次聽到也很有動力。」

當年廖啟智在第2度獲得香港電影金像獎最佳男配角時，手持獎項的智叔向天上的文諾說：「諾諾，雖然你今天不在我身邊，但我知道這個獎，你和我都有份。」

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▲ （《經濟日報》資料庫）

重視家庭關係

太太陳敏兒一度難抵沉重壓力及悲痛以致患有抑鬱症及產生輕生念頭，不過對太太不離不棄的智叔努力維持夫妻關係，並於結婚20周年時再訂誓盟，二人一同穿上婚紗禮服在教堂行禮，執子之手重新上路。

除面對幼子離世外，尚要應對外界對長子的批評，智叔與陳敏兒竭力守護家庭，他指出：「子女是龍或蟲都不重要，最重要和父母有良好的關係，無論言語或行為都會破壞關係，所以對子女不可以出口傷人。」

▲ （《經濟日報》資料庫）

五光十色的娛樂圈向來被喻為是一個「大染缸」，惟智叔入行以來完全零緋聞，抗拒各種引誘堅持忠於自己，也忠於對太太的感情。廖啟智曾形容太太陳敏兒在其心目中位置說：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她兒子的。」

同場加映：謝雪心專訪