【青春期】媽媽催促小六兒子溫習爆口角戰 社工爸爸：要明白孩子已進入青春期

▲ 珍惜、了解才是維繫親子關係最好的力量。

「考試啦！快點溫書吧！」吉媽緊張地向小吉說。乍見小吉無視媽媽的勸告，仍然玩着手機遊戲。吉媽焦急地說道：「你知道這次考試很重要嗎？你快要呈分了，假若考得不好，想升讀心儀的中學將會更為困難！」然而小吉只是不耐煩地回應：「得啦，你好煩呀！」

這句話就像一枝利箭刺中吉媽的心臟，吉媽憤怒地罵道：「這是甚麼態度！你用這個語氣跟我說話嗎？」最後，小吉終於放下手機，不過小吉並不是回房間溫習，卻走到廚房拿出兩杯水，一杯給自己，一杯給吉媽。起初吉媽感到錯愕，但見小吉喝完水後，走回自己的房間內，吉媽亦開始平靜下來。

第二天，我陪伴小吉上學時談論此事。「我知道你昨天有點生氣，亦明白你的需要，可是你知道媽媽為何這麼氣憤？」小吉繼續低頭沉默走着。我說：「那天你嘗試冷靜情緒，我很欣賞你。我亦知道你不想用這個態度與媽媽說話，讓她感到難堪及氣憤。我在想，你下次如何做得更好呢？」

小吉明白自已的不對，我也理解孩子已開始踏入青春期，要控制自己的情緒並不容易，做父母的亦只能接納，並以關愛的心去理解孩子的內心世界，當孩子有了父母的支持，他們內心才有力量面對一切，做好自己。

不知不覺，我們已回到學校，小吉叮囑我不要拖着他的手，怕被同學看見，那時我驚覺，再過一年，孩子便升上中學，他會有自己的天地，而這領域是父母不能踏足的。我們還要浪費時間，與孩子爭辯誰對誰錯嗎？或許珍惜、了解才是維繫親子關係最好的力量。

同場加映高效溫書法

全文刊於《經濟日報》，原題為「青少年的禁區」