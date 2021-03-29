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運輸署網上系統預約服務擴展至所有駕駛執照申請　可供預約期間為10星期

社會 09:49 2021/03/29

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

運輸署網上系統預服務擴展至所有駕駛執照申請。（資料圖片）

運輸署今日（29日）表示，由即日起，網上系統預約到各牌照事務處櫃位辦理的服務擴展至所有駕駛執照申請，包括正式駕駛執照（新領）、暫准駕駛執照、學習駕駛執照、駕駛教師執照、免試簽發正式駕駛執照、臨時駕駛執照及駕駛考試（私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車），可供預約的期間為10星期。同時，「智方便」用戶亦可透過系統網上預約牌照事務處櫃位服務。市民可透過連結使用新的網上預約服務。
　　 
申請人可在已預約時段內辦理一宗上述駕駛執照的申請。如申請人預約辦理駕駛考試（私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車）申請，則可同時遞交一宗屬同一申請人的學習駕駛執照（私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車）申請。申請人請注意網上預約學習駕駛執照（商用車輛）及駕駛考試（私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車）的櫃位申請服務只適用於香港牌照事務處及九龍牌照事務處，而免試簽發正式駕駛執照及臨時駕駛執照申請則只可預約於香港牌照事務處辦理。
　　 
因應疫情，市民在進入各牌照辦事處前，均須先用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期和時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。各牌照事務處的服務時間為星期一至五上午9時至下午5時（公眾假期除外）。

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責任編輯：郭詩詩

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