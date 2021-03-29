【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人

▲ 下次遇到人家的服務令你很受落的話，不妨向其上司稱讚一兩句。

「我老婆有一個壞習慣，好鍾意幫襯某間連鎖快餐店嘅漢堡包同奶茶，不過最近佢戒咗喇！」好事之徒說。「佢一定係受『健康旦』嘅影響，開始注重健康嘞！」一眾損友們猜測。「非也！只係呢間連鎖快餐店做咗一件令佢好唔開心嘅事。」好事之徒答道。

好事之徒開始講故事。話說，其妻經常幫襯開嗰間連鎖快餐店，請咗個智商比常人低嘅員工，但係工作表現相當好，既勤力又好客，好事之妻好鍾意一邊食漢堡包，一邊同呢位姐姐傾偈，覺得佢好單純，好善良。有一次，好事之妻又幫襯呢間連鎖咖啡店，發現呢個姐姐無再做，好奇問原因？

原來有客人投訴佢抹枱抹得唔乾淨，咁就被炒魷魚！好事之妻知道後，好唔開心，決定以後都唔再去幫襯呢間連鎖店，佢仲好慨歎咁話：『佢做得好，無人讚，唔會有人工加，但係只要有一個人投訴，就要俾人炒魷，真係陰公。』」

好事之徒續說：「我當時安慰老婆：所以我哋以後真係唔好吝嗇讚賞人哋，尤其是弱勢社群，佢哋好俾心機做嘢，偶然出錯，我哋應該包容，對佢哋好啲，唔好下下就投訴，趕絕佢哋。可能為咗逞一時之快，投訴投得好過癮，但係無諗過後果可以好嚴重，令到一個只係犯了小錯嘅人無咗份工。」

好事之徒講得很有道理，尤其是提到我們很吝嗇讚賞別人，覺得會「益咗佢」，下次遇到人家的服務令你很受落的話，不妨向其上司稱讚一兩句。



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全文刊於《經濟日報》，原題為「吝嗇讚賞」