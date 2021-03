長期在家零運動令肌肉流失關節受力　瑜伽3式+HMB增強肌力！

近一年大家都注重健康減少外出,但整天坐在家裡,活動量和運動量大大減少,其實也會響起健康警號。因為大多人都忽略肌肉健康的重要性,而長期在家缺乏運動會令肌肉開始流失,容易增加關節負擔和造成骨質疏鬆,甚至降低免疫力。今次我們請來營養學家Mandy教大家3款可以在家輕鬆做的瑜珈招式,再配合精明的營養攝取,自然能夠強健肌肉回復肌力,甩掉低運動量一族的健康隱憂!

40至70歲間肌肉量急速流失4分1

醫學研究顯示40歲後,肌肉量每年會不斷流失,而40至70歲間肌肉量急速流失4分1之多!當肌肉力量減少,會增加關節負擔,造成關節痛甚至骨質疏鬆*等問題。此外,肌肉夠強健,免疫力先會好,肌肉可以儲備大量氨基酸,有助免疫系統去製造免疫細胞^;當肌肉收縮時,會產生肌肉激素,可對抗炎症及其他慢性發炎情況**。所以從40歲起要注重肌肉健康,強健肌肉,及早為身體打好基礎!

瑜珈3式 強健肌肉

營養學家Mandy除了平日積極推廣健康飲食,也是一名瑜珈愛好者,擁有健身教練資格。她表示,負重運動能有效維持肌肉健康,「另外,在家做一些簡單的瑜珈動作亦可以強健肌肉,增加身體柔韌性^^。」她為讀者精選了以下三式,針對運動量較少一族,從各方面提升肌力。



第一式 三角式

動作:

雙腳大幅張開,雙手臂往兩側延伸與肩平行,手心向下,伸展右腿,腳尖向外轉90度,呼氣時身體右彎,右手接觸地面,左臂上升。保持腰部挺直身體與兩腿成一直線,並盡可能伸展,完成後重複做另一側。

功效:

三角式能有效伸展軀幹、肩膀和大腿內側,緩解腿部及臀部僵硬,同時亦可強化腿部及臀部肌肉,強化下肢,最適合走動較少的人。

第二式 脊柱扭轉式

動作:

雙腿伸直,背部保持挺直,讓左腿放在右膝外側,腳尖向前方。右腿向左邊臀部屈膝,右手環抱左膝,身體向左旋轉貼近左膝,面朝左肩方向,背部全程保持挺直。完成後重複做另一側。

功效:

脊柱扭轉式能改善脊椎柔軟度,促進脊柱血液循環,加上能伸展脊背及肋間肌,改善脊椎柔軟度及鄰近肌肉柔韌性。



第三式 鴿子式

動作:

右腿在前彎成90度擺出低弓箭步,右腳掌往左手後方移動,身體向地板下壓直到小腿貼在地上,身體挺直。如想加深動作可把雙手盡量向上伸展。完成後重複做另一側。

功效:

鴿子式特別適合久坐的人,能有效打開寬關節,伸展腳部,同時舒緩脊椎及臀部肌肉的繃緊狀態,更有助鍛鍊肌肉肌腱,提升關節活動能力。



醫學研究指出 HMB 有助重建肌肉 減慢肌肉流失

要強健肌肉,除了運動,攝取健肌營養也是非常重要。Mandy指出,人體每天需要足夠的優質蛋白質,以修補及維持肌肉量,成年人的蛋白質攝取量可用「每公斤體重x 0.8-1克」來計算。而除了確保攝取足夠的蛋白質,亦要吸收 HMB,才會令健肌事半功倍,因為 HMB 可幫助減慢身體中蛋白質的分解速度,同時加速蛋白質的合成。HMB 對肌肉健康的幫助在歐美各地被廣泛研究,根據國際標準顯示,每日攝取2-3克 HMB 有助強健肌肉及減慢肌肉流失***。

雅培NutriVigor®全港唯一 HMB 均衡營養粉

那麼應該進食什麼食物才能攝取 HMB?你可以飲雅培NutriVigor®,雅培NutriVigor®是全港唯一 HMB 均衡營養粉,每日2杯便可攝取17.2克優質蛋白質及2.42克 HMB,而同等份量HMB要食100隻蛋或6000個牛油果。雅培NutriVigor® 科研實證幫助重建肌肉及減慢肌肉流失***,提供全面均衡營養,可作代餐,例如早餐、午餐或下午茶,滿足每日所需健肌營養,立即登記免費試飲^^^!:https://bit.ly/2QKpVQd

雅培Nutrivigor詳情:

www.abbottnutrition.com.hk/nutrivigor

(資料由客戶提供)