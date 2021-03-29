【鶼鰈情深】擔心年邁丈夫無人照顧延遲治療　七旬婆婆患乳癌病逝臨終仍依依不捨

▲ 新加坡一位婆婆因為擔心老伴無人照顧，雖患乳癌但不願接受治療，最終不幸病逝。

新加坡一名76歲婆婆，為了照顧馬來西亞籍78歲老伴，多年來不辭勞苦每日往返新馬兩地。即使早前確診乳癌，卻因為擔心要返回新加坡接受治療便需與丈夫分隔兩地，導致延遲治療，最終於上月離世。

40年來每日新馬兩邊走

新加坡《新明日報》報道，居於新加坡的76歲婆婆施美華，與來自馬來西亞的78歲伯伯何漢輝於40多年前相識。當時何伯伯在新加坡一間藥材店工作，經朋友介紹下兩人一拍即合，隨後一起在馬來西亞生活：

她為了陪我，天天往返。我們在（馬來西亞）新山生活了40多年，她早上在新加坡的食攤檔炒米粉助手，晚上就回來新山。

何伯指，可能因為妻子每日奔波來回兩地，導致她的健康開始出現問題，在10多年前確診患上乳癌。其後他更發現婆婆曾遇上車禍，被一輛電單車撞倒胸口受傷，導致胸部出血，卻因為怕何伯擔心而沒有將實情告訴他。

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擔心與丈夫分隔兩地不願接受治療

雖然妻子早知道自己的病情，但由於擔心自己一旦返國接受治療，加上疫情的出入境限制，便無法照顧有糖尿病、高血壓、前列腺問題等的丈夫，所以一直不肯離開何伯。何伯指，「逐漸的，她雙腳和視力也開始衰退。我一直勸她早點接受治療，但她卻怕打針、怕吃藥，也怕與我分開，一直延遲治療。」

在何伯的不斷勸說下，妻子終於答應在農曆新年後返回新加坡治療。但可惜她不敵病魔於上月底離世。何伯憶述：

當天早上，我買食物給她，她說要喝水和吃燕麥。不過，我餵她時，她的身體已很脆弱，頭也歪向一邊，根本沒辦法吃東西。我過後幫她換了衣服，她不久後就斷氣了。當時，我握著她的手，還是溫溫的…如今，我仿佛失去了左右手。

臨終前仍記掛丈夫

何伯指多年來，妻子都會提醒自己按時吃藥和複診，直至臨終前她仍叮囑何伯：

她去世前一晚，還告訴我說，錢包裡有500至600令吉，要我去買東西。她臨終前還放心不下我。

在施婆婆去世後，何伯日前乘船出海，將其骨灰撒入大海。他指兩人沒有子女，所以選擇為她海葬：「讓她沒有牽掛，自由自在，也算是一種解脫。」

馬來西亞議員曾笳恩近日在社交平台分享這感人故事，表示自己之前正為施婆婆安排回國接受治療，可惜婆婆不幸離世，他對此感到遺憾。

不過欣慰的是，臨走的一刻，她沒有和老伴分離。

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責任編輯︰王明芳