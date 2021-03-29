【明星時尚】孫藝珍對決米倉涼子各為奢華品牌代言　兩大日韓花旦時尚大比拼【內附多圖】

▲ Valentino和FENDI分別找來明星代言，前者找來韓國的孫藝珍，後者剛請來日本的米倉涼子，兩大日韓巨星diva立即同場比拼。

時裝品牌找影星為代言人宣傳不是新鮮事情，問題是找哪一個位幫助促銷才是關鍵所在，畢竟今天不少品牌胡亂請來有欠說服力和號召力的藝人習以為常，不過，近來最稱職的可說是Valentino和FENDI，前者找來韓國的孫藝珍，後者剛請來日本的米倉涼子，兩大日韓巨星diva立即同場比拼。

▲ 米倉涼子和日本模特兒Youn-a一起拍攝FENDI廣告。（圖片由品牌提供）

米倉涼子．FENDI代言人

現年46歲的米倉涼子，在日本藝能界早已是一線級的女星，亦是當今日本薪酬最高的女星之一，高中時，因友人的報名，參加第6回全日本國民美少女比賽，最後獲得審查員特別獎，及後於1993年以模特兒身份出道，在雜誌《CanCam》雜誌上可以找到她的影蹤。

至於米倉涼子的成名作則去到2004年接拍了來自松本清張小說的電視劇《黑皮革手帳》，2012年首度踏上美國百老匯台板主演歌舞劇《芝加哥》，成為史上首位日本女演員主演非亞裔美國人的主角。

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至於近年她的事業再上一層樓，一定是《Doctor X》飾演大門未知子的一角，由2012年第一季開始，一直拍到2019年的第6季，每季都是位列收視最高，而去年她正式宣布離開合作多年的奧斯卡傳播，獨立開設Desafio事務所，新劇《新聞記者》更準備在Netflix裏播放。

由今年開始身為FENDI代言人的她，最近與日本模特兒Youn-a拍攝名為Through the Night的宣傳短片，身穿春夏新裝、手持品牌著名的Baguette手袋，再一次奠定該款手袋在品牌裏位列經典地位。

▲ 作為代言人，自然要拿著今年主打的A Roman Stud手袋。（圖片由品牌提供）

孫藝珍．Valentino代言人

現年36歲的孫藝珍，原名孫彥真，於2000年憑電影《秘密》初登大銀幕，雖然影片口碑不佳，但要數到我們真正認識她，就一定要數到2003年她與曹承佑一起拍攝的《假如愛有天意》，戲中她飾演「宋珠喜」和「尹梓希」兩角獲大家的喜愛外，更憑電影獲得百想藝術大賞電影類最佳新人女演員獎和第40屆韓國電影大鐘獎最佳新人女演員。

而不得不提的是她亦是韓國史上三大電影節（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）大滿貫影后，同時也是韓國80後電影女演員中唯一一位大滿貫影后。

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而2019年12月播映的一套《愛的迫降》再次掀起歐洲的煲劇潮，及後和劇中人玄彬公開成為戀人，亦獲得廣泛影迷祝福。

這一次Valentino的創作總監Pierpaolo Piccioli在世界各地尋找不同的 DI.VAs 人物拍攝全新廣告企劃，包括日本的木村光希、中國的關曉彤和韓國的孫藝珍。孫藝珍拍攝的場地正是大家熟悉的梨泰院街頭，大家不妨看看究竟日韓兩大diva時裝對疊，究竟哪一位最是稱職。

記者：何偉雄