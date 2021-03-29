【智叔病逝】兩奪金像獎獎座放亡子遺照旁　廖啟智曾任教職助年青人追夢

▲ 智叔對演戲充滿熱誠。

廖啟智因不敵胃癌，昨日 （3月28日）與世長辭。智叔演藝生涯40多年，演技備受認同，兩奪金像獎最佳男配角的廖啟智，拍過不少受歡迎影視作品，而智叔亦有個心願，希望將演技傳承，更曾在浸大任講師教授戲劇，為培育影視人才而出力。

廖啟智參加1979年第8屆無綫藝員訓練班學員而入行，當時同期學員包括湯鎮業、景黛音、李成昌，並在藝員訓認識了太太陳敏兒。

▲ 智叔一生對演戲充滿熱誠。（經濟日報圖片）

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先後為三間電視台拍劇

智叔自1980年於《上海灘》演陳貴祥受注目，智叔斷續效力TVB30多年，有過不少精湛演出，雖未曾在娘家獲獎，實力早受認同。而他最後一部TVB劇集，則是2016年的《律政強人》。

廖智叔亦曾為其他電視台拍劇，如2012年於「香港電視」拍攝《警界線》、《選戰》，近年亦為ViuTV演出3套劇集，當中《教束》演勢利校長最具話題。

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智叔在電影圈同樣有不少成就，曾兩奪香港電影金像獎最佳男配角，包括93年《籠民》及2009年《証人》，其時智叔在台上並感性指，會把獎座跟因癌逝的幼力文諾一同分享，承諾將獎座放在兒子遺照旁。

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智叔立志傳承演技，對教授下一代演戲充滿熱誠，2010年加入浸會大學出任全職講師，主力教導戲劇表演。他曾為浸大校刊訪問中，提及因為教書才有一張辦公桌，他每星期都看好多書備課，又常跟學生食飯交流。

▲ 曾跟發哥及導演莊文強出席《無雙》講座分享演戲心得。（經濟日報圖片）

任教師傳承演技

其後智叔更參與「綠燈計劃」，並跟一班年輕人集資拍攝電影《翻兜人生》，助年青人實現夢想，他亦分享因為教育下一代，令他重燃對演出熱情。

智叔本答應為浸大畢業生電影作品演出，但因發現患癌而辭演，外間才知智叔身體有事。

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