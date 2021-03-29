【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演  

▲ 趙婷憑《浪跡天地》成首位獲奧斯卡最佳導演提名的華裔女導演。

奧斯卡大熱電影《浪跡天地》（Nomadland）由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）主演，並由華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，並同時身兼編劇及剪接工作。

改編自紀實文學的《浪跡天地》，揭示美國繁華背後過着極簡生活的新興「無殼」社會族群，呈現一個人在路上面對的各種挑戰，以及四海為家享受自由的喜悅與代價。

影片在各大頒獎禮中屢獲殊榮，包括威尼斯影展最佳電影金獅獎、多倫多影展People’s Choice Award、金球獎（戲劇組）最佳電影，以及美國監製工會最佳電影等。

這部電影更獲奧斯卡最佳電影、導演、改編劇本、剪接、攝影及女主角共6項提名，而趙婷就成為史上首位獲奧斯卡最佳導演提名的亞裔女導演。趙婷在訪問中談到拍攝背後的點滴，又會揭開誰是啟發她踏上電影之路的導演。

▲ 電影獲6項奧斯卡提名，包括最佳攝影。

問：可否簡介《浪跡天地》？

答：這部電影的女主角是一名寡婦，她原居於小鎮，當失去原有社區生活的一切後，她被逼出走，在世界闖蕩。隨着她駕車獨自上路，沿途地貌風景不斷演變，她也遇上不同背景的同路人。

問：電影改編自Jessica Bruder的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》。這本書為何能吸引你？

答：Jessica用上數年時間作資料搜集，她記錄了一個很獨特的世界，筆下的遊民族人物非常立體。法蘭絲麥杜曼及其拍檔Peter Spears取得該書改編電影的版權後，Peter就聯絡我，我看過該書後隨即答允執導等工作。

▲ 法蘭絲麥杜曼啟發了趙婷創作Fern這個角色。

問：法蘭絲麥杜曼為故事主角Fern注入哪些特質？角色靈感何來？

答：我覺得她為角色注入幽默感及個性，她也引領着觀眾認識真正的遊民（nomads)，他們都在戲中演回自己。創造Fern角色的靈感主要來自現實中的法蘭絲麥杜曼，她對我有很大啟發。她的幽默感令到這部戲的調子不會變得太沉重。

問：法蘭絲麥杜曼是當這部女主角最理所當然的選擇？

答：我們需要一位如法蘭絲麥杜曼那樣有魅力的女星去演繹Fern，同時當一個誠懇的聆聽者，讓觀眾跟她一起用心細聽真實遊民的心聲。她在這方面表現得十分出色。

問：你的拍攝風格自然，你是如何做到拍攝一部虛構的劇情片，但又有紀錄片般的真實感？

答： 一開始，我關心的是怎樣讓Fern的人生旅程成為主軸，再讓這些現實中的遊民融入故事當中，所以先要讓法蘭絲麥杜曼的演出抓住觀眾的注意力，再由她帶出途上遇見的各式充滿經歷的人物。挑戰是如何做到兩部分的故事都同樣和諧共存在同一部片中。

我的劇本是骨架，然後我再根據拍攝期間的新發現而即時更改劇本，所以基本上是會不斷作出調整。

▲ 不少現實中的遊民（左及中）有參演電影，跟職業演員David Strathairn（右）一起演出。

問：戲中有許多壯麗的大自然美景，可否簡述自然風光對你作為電影人可有啟發？

答：啟發對我拍片有很大啟發！王家衛的電影多是拍城市風景，但他的作品對我有很大啟發。

當年看了他的《春光乍洩》（1997）後，隨即很想拍電影。同樣地美國導演泰倫斯馬力克（Terrence Malick）的作品，你會覺得角色在天地之間顯得渺小，令觀眾感覺到人和大自然是連結在一起的。今次這部片，我就在美國西部的壯麗景色中取得靈感。

▲ 王家衛的《春光乍洩》是趙婷的啟蒙電影之一。

問：你覺得這個故事可以發生在世界其他地方嗎？抑或你覺得它基本上是一個美國人的故事？

答：這個故事提出的問題是：當你失去以往界定你身份的所有東西時，你又會怎樣尋回自己？我覺得這個主題是世界各地的人都會有所共鳴。但與此同時，這部電影有美國的公路、美國的壯麗自然地貌，還有那些秉承美國西部開拓者精神的人，令整部片美國氣息濃重。

問：你希望觀眾從電影中得到哪些訊息？

答：我希望觀眾看到遊民面對的艱辛，也看到他們的堅毅和快樂。相信觀眾也會感受到他們的失落，同時也會為他們的歷險感到興奮。每次我拍戲，我都會期望我那些生活在中國的家人，就算他們不太懂英語，也不很了解美國發生的事，都同樣會明白戲中角色的經歷。說到底，《浪跡天地》就是關於愛和友誼，這些能夠把人和人連在一起的元素。

▲ 趙婷（左）憑着執導《浪跡天地》成為首位獲奧斯卡提名的華裔女導演。

趙婷於1982年在中國北京出生，曾先後在英國及美國受教育，並曾在New York University Tisch School of the Arts修讀電影製作。

她首部拍攝的長片是2015年的《Songs My Brothers Taught Me》，第2部作品是2017年的《再生騎士》（The Rider），該片在康城影展導演雙周單元中奪得Art Cinema Award。

兩部片都是在美國中西部拍攝，並起用素人演員擔任主角。《浪跡天地》是她的第三部作品，而早在2018年，Marvel Studios就聘請了她執導超級英雄大製作《永恆族》（Eternals）。

▲ 這部公路電影捕捉了美國西部壯麗的景色。

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記者：胡慧雯