【癌症殺手】廖啟智奮戰胃癌3個月病逝　腫瘤科醫生：胃痛可能已是患癌迹象

▲ 智叔不敵胃癌離世，終年66歲。

資深演員廖啟智（智叔）昨日（28日）不敵胃癌，在家人陪伴下，於沙田威爾斯親王醫院離世，終年66歲。智叔由去年12月發現患癌，到昨日病逝，抗病時間前後僅約3個月。胃癌作為常見癌症，每年新症近千宗，是本港10大「癌症殺手」之一。究竟胃癌初期是否無跡可尋？原來許多人以為只是尋常都市病的胃痛，其實可能已是胃癌警號。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

胃癌VS胃淋巴瘤VS腸胃基質瘤

臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾表示，胃部腫瘤有很多種，常說的「胃癌」是胃腺細胞癌，此外常見的還有：在胃部肌肉的腸胃基質瘤，以及在胃壁的胃淋巴瘤。

點擊下圖睇3者症狀、成因及治療方式：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳亮祖指出，都市人生活習慣如三餐不定時，可致慢性胃炎，而精神壓力則有機會導致胃酸倒流及胃潰瘍等，均可間接引致胃癌：

部分人誤以為胃癌一定會嘔血，但其實未必，即使是都市人常見的胃痛，已可能是患胃癌的迹象，或要做胃鏡來確定是否患病。

點擊下圖睇5類增加胃癌風險食物＋7種預防胃癌食物：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

胃癌徵狀

臨床腫瘤科專科醫生曾偉光亦曾稱，胃癌初期病徵容易被誤會成消化不良而經常被患者忽略，所以大多患者在確診時病情已達3期或以上，部份人更已擴散。因此，如病徵突然持續出現約1個月，就要有所警覺，因為腫瘤愈大，病徵就愈多。但如果病徵僅出現一星期就自然消退，則毋須擔心。

點擊下圖睇胃癌7大常見徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

胃痛成因

胃痛是常見都市病之一，背後成因眾多。腸胃肝臟科專科醫生姚志謙就指出，胃瘜肉以至胃癌，都會引起胃痛。但胃癌早期徵狀不明顯，直至癌細胞深入侵蝕胃部或擴散，才會導致食慾不振、消瘦、胃出血、排黑色糞便。

點擊下圖睇胃痛不同成因：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

胃癌高危一族

胃痛成因眾多，姚志謙強調，不論是胃痛、胃氣脹、飯後胃部不適或是上腹不適，只要持續發生2周或以上便需接受徹底檢查，找出病因，才能對症下藥。

即睇6類較高風險患上胃癌人士：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對患者而言，可以做些甚麼幫自己減輕胃痛？姚醫生表示，要視乎是哪一類胃痛，基本上少食多餐、規律作息、避免進食刺激性食物，都有助減輕胃酸過多及功能性胃病所造成的胃部不適感。

點擊下圖睇7類胃痛人士忌吃的食物、6種易致胃氣脹的食物：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣