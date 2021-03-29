【兩台大戰】陳志雲爆ViuTV頒獎禮邀陳奕迅表演　慘被TVB綜藝搶頭啖湯【有片】

▲ ViuTV頒獎禮誠邀陳奕迅領頭表演，慘被無綫頭炮綜藝搶頭啖湯。

TVB與ViuTV的對戰越來越激烈，陳志雲日前於其個人YouTube頻道爆料透露，ViuTV於4月18日首度舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介20/21》邀請了歌神陳奕迅（Eason）任表演嘉賓，可惜遭TVB搶頭啖湯，於4月11日的首播的《開心大綜藝》邀得Eason現身表演。

不過近日被捲入政治漩渦的Eason透過經理人回應，表示已拒絕了兩邊的邀請。雖然最終兩台都未能請得歌神現身，不過反映兩台大戰將越來越精彩。

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▲ TVB上周舉行記者會宣佈來年綜藝節目的安排。

醜化姜濤引公關災難

ViuTV於本月初舉行記者會，宣布於4月18日舉行樂壇全新頒獎典禮《Chill Club 推介榜年度推介20/21》，記者會上除星夢旗下歌手外，幾乎雲集香港各大唱片公司的歌手代表出席，場面十分盛大。

另一邊的TVB，邀請曾志偉與王祖藍回巢救亡的TVB，於日前（3月24日）舉行「超級綜藝隆重登場」記者會，介紹今年即將推出的9大綜藝節目，可是會上安排藝員鄧志堅醜化姜濤引「公關災難」，同時反令更多人留意姜濤以至MIRROR，似乎今次ViuTV暫時先贏一仗。。

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▲ 鄧志堅醜化姜濤一事被洗版式討論。（影片截圖）

TVB搶飲頭啖湯

至於得知不少圈中內幕的陳志雲，日前在其YouTube頻道拍片爆料指，ViuTV已邀請了陳奕迅出席於18日舉行的樂壇頒獎禮，並會率領一眾歌手在當晚有演出。

不過卻被TVB搶頭啖湯，大台在4月11日晚上首度直播的頭炮綜藝節目《開心大綜藝》內，請來Eason現身任嘉賓。

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▲ 陳志雲於影片中評論鄧志堅事件，同是爆料Eason被兩台邀請任嘉賓。（影片截圖）

陳志雲建議換嘉賓

陳志雲直言：「看來TVB的確好重視ViuTV！」他並建議，既然ViuTV已被TVB搶先得到Eason的露面，不如換人當嘉賓。

他解釋指：「一來無謂重覆TVB所做的事，二來在這國際大事、風高浪急的時候，無必要為了一個演出，捲入一些國際政治漩渦當中，這個風險讓TVB來承受吧，他們承受得起的。」

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▲ 陳志雲的YouTube節目曾邀姜濤任受訪嘉賓。（Facebook圖片）

不過，Eason的經理人甘菁菁已經回覆了傳媒，表示確實收到兩大電視台的邀請，但已經辭演了。未知此舉，是否想要避開最近的輿論話題。另外，兩台屆時又會邀誰任嘉賓代替陳奕迅？