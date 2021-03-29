申訴專員批屋宇署處理「駁錯渠」個案嚴重延誤　有個案長逾11年未解決

▲ 申訴專員批屋宇署處理「駁錯渠」個案嚴重延誤，有個案長達11年未解決。（照片由申訴專員公署提供）

申訴專員公署完成私人樓宇污水「駁錯渠」情況，發現屋宇署有嚴重延誤處理「駁錯渠」個案，有個案情況逾11年仍未獲解決，涉署方監察機制未能發揮預期效用及未有及早調查等；又認為環保署應盡可能對違法者執法，減少污水流入近岸造成污染，應檢討及考慮修訂相關法例，提升部門執法能力。

申訴專員趙慧賢今日(29日)公布完成政府處理私人樓宇污水渠錯誤接駁至雨水收集系統問題的主動調查，發現屋宇署有嚴重延誤處理「駁錯渠」個案的情況，當中有個案逾11年仍未獲解決，原因包括署方監察機制未能發揮預期效用、未有及早展開調查、未有妥善分配人手處理、未有果斷執法，及未有主動向「三無大廈」提供協助。

公署提到理解環保署按《水污染管制條例》調查「駁錯渠」個案有實際困難，但應盡可能對違法者執法，減少污水流入近岸造成污染；建議署方徵詢律政司意見，探討以環境證據申請進入處所手令，以展開深入調查及蒐證的可行性。

公署亦提出，環保署應考慮與具備入屋權力的屋宇署採取聯合調查行動，以提高成功進入處所的機會，長遠應檢討《水污染管制條例》，考慮修訂相關法例，提升部門執法能力。至於渠務署，公署則認為該署在查找和轉介「駁錯渠」個案，以至實施紓緩措施方面，表現恰如其份。

申訴專員表示，「駁錯渠」令未經處理的污水流入海中，造成污染及產生臭味，現時環保署及屋宇署分別按《水污染管制條例》及《建築物條例》跟進「駁錯渠」個案，渠務署則會協助兩署調查，渠務署亦會在不同地區興建旱季截流器和放置氣味控制水凝膠，以改善污染及臭味問題。

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責任編輯：陳正怡