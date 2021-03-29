【破天荒減價】港鐵按可加可減機制需減車費1.7％　短期內公布票價定案

影響港鐵「可加可減機制」車費方程式主要數據之一，即去年第四季「運輸業名義工資指數」按年變動，政府統計處今（29日）公布變幅是-1.5％。連同其他數據，經過運算並代入方程式後，港鐵2021/22年度需減價1.7％，是可加可減機制生效以來首次錄得減幅。

不過之前兩年，有部分車費加幅未生效，按機制需於2021/22年度追加。翻查資料，2019/20及2020/21年度，分別有0.3%及1.28%車費加幅，即累計1.58%加幅原需於2021/22年度追加。一旦港鐵今年未能追算遺下加幅，今年度就較大機會按機制減票價，會是可加可減機制生效以來首次。

最終是減價抑或凍結票價，有待港鐵與政府商討後，或於短期內公布，並於今年6月生效。TOPick正向港鐵及政府了解情況。

「可加可減」首次得出減價結果

根據「可加可減」票價調整機制，以一條方程式計算每年港鐵票價調整幅度。一籃子因素包括每年12月的綜合消費物價指數按年變動，相加每年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5。然後額外扣減生產力因素，按慣例是0.6%，便得出票價調整結果。另外，方程式設「封頂」機制，實際票價加幅不得高於「家庭每月入息中位數」按年變動，確保票價顧及市民負擔能力。

以下年度為例，由於「家庭每月入息中位數」按年錄負增長，按機制會視為0%，「封頂」機制再生效，即今年不能加價高於0%，意味港鐵下年度不能加票價。

整體的票價調整幅度 = (綜合消費物價指數變動x0.5 + 運輸業工資指數變動x0.5)– 生產力因素（0.6%）

而因應疫情，港鐵去年7月1日推出票價8折優惠，去到本月底結束。港鐵行政總裁金澤培早前表示，了解市民面對的困難，惟港鐵客運業務虧損擴大，難以獨立持續提供相關優惠。

▲ 港鐵今年不能加價，能否按「可加可減機制」減車費，就有待港鐵日內宣布。

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記者：陳子謙、吳卓峰