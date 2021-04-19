【食安新焦點】不良飲食習慣增患上慢性病風險　營養標籤選購三低食品

▲ 營養標籤選購三低食品。

健康飲食可以幫助我們預防不同類型的非傳染性疾病例如肥胖症和糖尿病。超重及肥胖的原因是攝取過多能量，這可能是因為進食了過量食物，通常包括高糖及高脂肪的食物。年輕人有肥胖症會增加患上慢性疾病如糖尿病、高血壓及心臟病的風險，嚴重影響工作能力與身心健康。若攝取過多的鈉（鹽），可能會使這些併發症更加嚴重。藉著「有營四月」活動，食物安全中心提提市民可閱讀預先包裝食品上的營養標籤，選購健康食物，從而減低患上非傳染性疾病的風險。

善用營養標籤

肥胖兒童需要控制體重，成年人也需要控制體重以防患上糖尿病。查閱食物所含的能量，可以為控制體重提供重要的便捷參考。能量需要因人而異，並受多項因素影響，例如年齡、性別及活動量等。此外，消費者要集中注意關乎其健康狀況的營養素，並養成參閱營養標籤的習慣。



▲ 食安中心分享選擇健康食物的營養成分。（食安中心提供）

▲ 攝入過量營養素的風險。（食安中心提供）

▲ 「食安電影頻道」最新一集《零．食神》將於四月底推出。（食安中心提供）



▲ 使用營養標籤比較產品時，應以相同的參考量進行比較。（食安中心提供）

▲ 使用營養標籤比較產品時，應以相同的參考量進行比較。（食安中心提供）

閱讀營養標籤三步曲──看標籤，選三低，知分量

看標籤

使用營養標籤比較產品時，應以相同的參考量（例如每100克食物）進行比較。根據相同的食物參考量，便可以比較各款產品的總脂肪、鈉（鹽）及糖的含量，然後選擇這三種營養素含量較低的產品。

選三低（即低脂、低鈉、低糖）

以100克為參考量，食物須符合特定標準，才可聲稱營養素含量屬於低。在比較產品時，最好經常選擇總脂肪、鈉（鹽）及糖含量屬「低」的食物。

知分量

另一方面，了解實際進食的分量亦是重點。若進食量為食用分量的兩倍，能量及營養素的攝取量會隨之倍增。營養標籤上的資料，可用來計算從食物中攝取的能量及營養素分量，與相應每日攝取上限作出比較。以玉米片為例，可參閱營養標籤，以了解玉米片中的糖含量，然後可以計算糖的攝取量，並與每日攝取上限加以比較。假設一個人進食了50克玉米片，糖的攝取量便是21克，將之對照糖的每日攝取上限50克（以2000千卡膳食計算），進食玉米片所攝取的糖便佔每日攝取上限的約40%。至於總脂肪及鈉也可作同樣的計算，來與每日攝取上限比較。

運用購物指南卡選擇較健康的食物

從營養標籤的資料和比較中，我們可以得知不同預先包裝食物產品營養素的份量。然而，有沒有一些快捷方便的方法得知標籤內營養素的份量低至哪一個程度才被介定為「低」？在閱讀營養標籤時，不妨參考食物安全中心的「購物指南卡」，該卡附上有關「低總脂肪」、「低糖」和「低鈉」的定義，可以幫助消費者能更有效率地作出精明的選擇。

按自己健康需要選購

說到底，營養標籤終歸是一堆數字，人人都有不同細節要關注。例如，要控製體重或減肥人士，可留意卡路里；而糖尿病病人就要留意碳水化合物和糖攝取；心臟健康有礙的市民則要減少攝取脂肪，特別是飽和脂肪及反式脂肪，並注意鈉（鹽）的攝入量，以維持健康血壓。食物安全中心短片系列「食安電影頻道」最新一集《零．食神》將於四月底推出，連同食安中心吉祥物食安仔與食安妹妹，透過經典港產片場面，以生動有趣的方式教育市民如何透過閱讀營養標籤達致健康飲食，各位不容錯過。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。