【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權　岑子杰保釋申請押後4月中處理

▲ 岑子杰、梁國雄及毛孟靜今早由囚車押送到高等法院應訊。（陳國峰攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊，其中1名被告岑子杰今（29日）向早高等法院申請保釋，惟岑一方表示需時索取進一步指示，法官杜麗冰將申請押後至4月12日下午處理。



岑子杰今由資深大律師潘熙代表，律政司一方今由副刑事檢控專員楊美琪代表。潘熙表示需時向岑澄清指示，法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至4月12日下午2時半才處理岑的保釋申請。

▲ 社民連成員今於囚車位置聲援。（陳國峰攝）





被還押的36名被告中，其中徐子見及尹兆堅早前已向高院申保釋被拒，高院今早處理岑子杰及梁國雄之保釋申請，下午則處理毛孟靜之申請，本周三（31日）下午將處理鍾錦麟之保釋申請。



案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。餘下36人則續還押候訊，部分早前再於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒。



餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：林育慧