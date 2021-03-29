【新冠肺炎】梁子超：疫情逐漸紓緩惟不能掉以輕心　倡復活節假後才考慮放寬措施

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超形容疫情逐漸紓緩，惟強調不能掉以輕心，不應太快放寬社交距離措施。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情漸趨回落，昨日(28日)僅增一宗確診輸入個案，呼吸系統專科醫生梁子超形容疫情逐漸紓緩，惟強調不能掉以輕心，不應太快放寬社交距離措施，建議需待復活節假後，源頭不明個案持續不斷下降，才有空間陸續放寬措施。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時指，第四波疫情首次出現本地源頭不明個案持續下降軌道，連續兩星期都以超過一半的速度下跌，形容疫情正在向好發展，逐漸紓緩；惟仍需視乎下星期的情況，源頭不明個案是否變零或變成間中才出現的常態，強調個案清零要再看4星期，社區隱性傳播鏈才算截斷。

他又提到，去年第三波疫情未斷時，當局放寬社交距離措施，不久便爆發跳舞群組，提醒疫情於低點也好，也不能掉以輕心，尤其本港居住環境擠迫、天氣炎熱；而依賴空調之處，鮮風有限，室內聚集場所的風險特別高，若措施放寬得太快，疫情有機會反彈，便會拖慢所有恢復經濟的計劃。

他認為復活節長假期期間，市民活動及風險增加，建議當局應於長假期後，一定要看到源頭不明個案持續不斷下降，才有空間陸續放寬措施，惟同時要做好準備，如何減低爆發風險，以及一旦爆發，如何能第一時間介入。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於商台節目訪問時形容，本港疫情處於關鍵時候，預料很多市民會在復活節5天假期內聚會，同時提到每次長假期後疫情都會反彈，亦認為現時未是時候放寬社交距離措施；如果疫情持續受控，無新增源頭不明病例或連續多日本地零確診，則有條件考慮放寬限聚令或部份處所的營業限制。

曾祈殷續稱本港一定要「守得好」，建議酒吧業界等提早準備好復業，例如改善店內鮮風系統，政府亦要盡早提出放寬措施的準則；對於要求酒吧顧客戴口罩、用飲管飲酒的建議抱有懷疑，質疑實際上難以執行，執法部門亦未必能頻密巡查。

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責任編輯：陳正怡