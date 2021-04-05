【小學試題】小六中文搶分練習題答案　 掌握不同標點符號用法

▲ 小六中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小六中文練習參考答案︰

一.

1. 得意忘形

2. 雪中送炭

3. 異口同聲

二.

三.

1. 都

2. 一直

3. 卻

4. 竟/居然

5. 原來

四.

1. B > A > E > D > C

2. F > C > E > B > D > A > G

五.

1. 反復；誇張；疑問

2. 誇張；引用；頂真

3. 排比

4. 對比

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