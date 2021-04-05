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【小學試題】小六中文搶分練習題答案　 掌握不同標點符號用法

中小學 00:00 2021/04/05

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熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小六中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小六中文練習參考答案︰

一. 

1. 得意忘形

2. 雪中送炭 

3. 異口同聲  

二. 

三. 

1. 都 

2. 一直 

3. 卻 

4. 竟/居然 

5. 原來 

四. 

1. B > A > E > D > C 

2. F > C > E > B > D > A > G

五. 

1. 反復；誇張；疑問 

2. 誇張；引用；頂真 

3. 排比 

4. 對比 

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