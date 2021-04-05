【小學試題】小六中文搶分練習題答案 掌握不同標點符號用法
中小學 00:00 2021/04/05
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小六中文練習參考答案︰
一.
1. 得意忘形
2. 雪中送炭
3. 異口同聲
二.
三.
1. 都
2. 一直
3. 卻
4. 竟/居然
5. 原來
四.
1. B > A > E > D > C
2. F > C > E > B > D > A > G
五.
1. 反復；誇張；疑問
2. 誇張；引用；頂真
3. 排比
4. 對比
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