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【生仔要考牌】4歲仔嚴重燙傷腳背組織增生腫脹　港媽等公院覆診拖1年涉虐兒

兒童健康 12:50 2021/03/29

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5歲兒在一年前嚴重燙傷腳背，至今組織增生腫脹，港媽懶理只等公院9月才覆診。

小朋友有甚麼不適，許多家長必定大為緊張，可是有名港媽涉疏忽照顧孩子，她的兒子在一年前嚴重燙傷腳背，看過醫生後，傷口未有好好護理，組織增生嚴重腫脹，該港媽依然懶理，一直等9月的公立覆診。港媽的妹妹心痛姨甥，向網民求助。

腳背燙傷1年腫脹

一名女網民向facebook專頁「公務員secrets」投稿，有關帖文今晨（29日）發布，帖文展示了2張兒童腳部的照片，一張相是腳背因燙傷而泛紅及起了大大小小的水泡。另一張是腳背增生了額外組織，目測腫脹得如一個拳頭大，根本著不到鞋，狀甚恐怖。

投稿網民表示圖中的男孩是其姨甥，她不太清楚詳情，指她的家姐講到「一嚿嚿」，姨甥在4歲時受傷時看醫生，之後狀況變成如圖，但家姐只想待9月才覆診。她投稿的原因是向網民求助︰

家姐個仔一年前嚴重燙傷腳背，已經睇咗醫生，但公立排期9月先再見醫生……因為小朋友今年5歲咋，唔想因為咁影響佢之後成長，同埋我好擔心個傷口組織有問題，所以我諗住俾錢佢去私家睇……

阿姨向網民求助

阿姨不欲見姨甥仔的腳部如此，考慮付錢帶他看私家醫生，不想再延遲醫治，她想問有否媽媽網民試過類似情況，希望介紹兒科專生醫生或醫院予她。

有關帖文惹來一眾網民怒罵男童的媽媽，該專頁的版主亦表示「生仔真係要考牌」，有網民提出確實意外之事難以預期，可是重點是父母之後如何去處理，需好好照顧孩子，勿讓其傷勢惡化，否則後果可大可小，父母一世內疚。許多網民心痛，斥該港媽或涉疏忽照顧虐兒，部分留言如下︰

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分享燙傷的經歷

另外，有網民分享兒子及自己燙傷的經歷，讓男童的阿姨參考，並促她盡快帶姨甥仔看醫生。有網民的兒子在5歲時，曾經給熱水燙傷前腹部，屬二級燒傷，當時召白車到醫院，即時留醫幾日，之後覆診是2個星期後。她有感看圖片男童腳似屬二級以上，質疑為何覆診要排如此久。

另一網民兒時試過半邊身被滾湯燙傷，即時入急症住一個月醫院，他估計男孩在1年前燙傷但當時沒看合適的醫生，也沒入院處理，指出正常大面積燙傷需穿壓力衣，否則傷口沒處理而組織增生至一大堆肉，懷疑男孩當時是看政府醫生而非急症，至少要排期至9月，現況應該要做手術才行。

燙傷的處理方法

本港衛生署教燙傷的處理方法提及冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口的小貼士：

  • 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。
  • 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。
  • 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。
  • 如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。
  • 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。
  • 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。
  • 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。
  • 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯︰王明芳

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